Rusko hrozí odvetnými krokmi za americké sankcie na plynovod Nord Stream 2

MOSKVA 23. decembra (SITA, AP) — Ruská vláda príjme odvetné kroky proti americkým sankciám na firmy zapojené do výstavby plynovodu Nord Stream 2. Informoval o tom v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peškov. Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal zákon hroziaci sankciami voči jednotlivcom a firmám podieľajúcim sa na kladení potrubia plynovodu smerujúceho z Ruska do Nemecka cez Baltské more. Švajčiarska spoločnosť Allseas prevádzkujúca lode, ktoré pracujú pri kladení potrubia plynovodu, v sobotu oznámila, že prerušila svoju činnosť na projekte.

Moskva považuje sankcie za neakceptovateľné a príjme „recipročné opatrenia“ povedal Peškov. „Ako a kedy budú prijaté odvetné opatrenia zostáva otázkou ruských národných záujmov," doplnil hovorca Kremľa. Rusko podľa neho aj napriek americkým sankciám verí v dokončenie projektu.

USA sú otvoreným odporcom plynovodu Nord Stream 2. Spolu s východoeurópskymi krajinami, ktoré tiež odmietajú tento projekt, americká vláda tvrdí, že plynovod zvýši závislosť Európy od Ruska v oblasti energetiky. Nord Stream 2 vlastní ruský plynárenský gigant Gazprom, pričom do projektu investovalo aj niekoľko európskych spoločností.