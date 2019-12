Potravinoví inšpektori našli v mäsiarstve pri Martine poľské hydinové mäso so salmonelózou

dnes 11:16 -

V rámci úradnej kontroly potravín odobrala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Martin v Mäsiarni u Macíka v Príbovciach vzorku poľských kuracích pŕs. Mikrobiologickým vyšetrením tejto vzorky bola zistená prítomnosť Salmonelly enterica serovar Enteritidis. Štátna veterinárna a potravinová správa o tom informovala tento týždeň na svojej internetovej stránke. Išlo o hydinové mäso dovezené z Poľska od výrobcu P.H.U. Kubik a malo dátum spotreby 7. decembra. „Takmer pravidelne slovenské kontrolné orgány zisťujú, aká nekvalita sa dováža na náš trh pokiaľ ide o hydinu a vajcia. Najnovší prípad je z Turca, kde predávali obľúbené kuracie prsia. Pravda, s nežiaducim obohatením, a to o salmonelózu,“ ozrejmil v reakcii pre agentúru SITA tlačový tajomník Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Ľubomír Urban.

Podľa Urbana však na Slovensko prichádza nekvalitná hydina ohrozujúca zdravie spotrebiteľov nielen od našich severných susedov. „Koncom októbra tohto roku nemecký reťazec DM drogerie markt musel z obchodov aj na Slovensku sťahovať bio kuracie mäso na prípravu príkrmu pre deti od štvrtého mesiaca života pod privátnou značkou dmBio. Mohli do neho totiž uniknúť čiastočky modrej fólie. Ide pritom už o druhý prípad sťahovania potravín určených pre deti firmy v tomto roku. Tieto prípady nie sú ojedinelé a iba dokazujú, že importéri a následne domáci odberatelia sú aj po viacerých škandáloch z predchádzajúcich rokov - brazílske kuracie prsia s karcinogénnymi stopami, salmonelóza v kuracích rezňoch z Poľska i Brazílie, fipronilové vajcia z Holandska a Poľska a pod. naďalej schopní voziť na slovenský trh nekvalitu zo zahraničia na úkor kvalitnej, zdravotne bezpečnej a čerstvej slovenskej hydiny,“ pokračoval Urban.

Sebestačnosť v spotrebe hydinového mäsa na Slovensku je podľa ÚHS len niečo nad 50 percent, zvyšok je z dovozu. „Takúto negatívnu bilanciu nemá žiadna z okolitých krajín, o zvyšku EÚ nehovoriac. Únia hydinárov Slovenska preto pripomína spotrebiteľom, že domáca produkcia je pod neustálou veterinárnou kontrolou, že u každého chovateľa a spracovateľa hydiny platia prísne zootechnické a hygienické normy, na rozdiel od mnohých podobných zariadení v zahraničí. To by malo byť dostatočným dôvodom pre spotrebiteľa pri rozhodovaní, akú hydinu a aké vajcia kupovať aj v tomto predsviatočnom období, kedy zaznamenávame zvýšené dovozy hydiny a vajec tak do obchodných reťazcov, ako aj stravovacích zariadení a na rôzne trhoviská,“ uzavrel Ľubomír Urban.