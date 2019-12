NBS mierne zhoršila výhľad rastu slovenskej ekonomiky pre tento aj budúci rok

dnes 13:46 -

Rast slovenskej ekonomiky by sa mal v tomto roku spomaliť na 2,3 %, v budúcom roku by mal dosiahnuť 2,2 %. Vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska (NBS) pre 4. štvrťrok tohto roka, ktorú zverejnila v utorok. NBS mierne zhoršila výhľad rastu hrubého domáceho produktu pre tento aj budúci rok, rovnako o 0,2 percentuálne body (p.b.) oproti predchádzajúcej prognóze.

Centrálna banka zrevidovala odhad rastu HDP v dôsledku slabšieho externého prostredia. Domáca časť ekonomiky zatiaľ negatívnym vplyvom odoláva. Spotrebiteľský dopyt by mal v nasledujúcich rokoch mierne spomaliť tempo rastu. "Riziká smerujú nadol, sú vo vzduchu riziká, ktoré by mohli prognózy zhoršiť," upozornil na tlačovej konferencii guvernér NBS Peter Kažimír.

V roku 2021 by mala slovenská ekonomika už zrýchliť a dosiahnuť tempo rastu na úrovni 2,5 %. V roku 2022 by mal rast predstavovať 2,6 %.

Ochladenie ekonomiky sa premietne v budúcom roku aj do pomalšieho rastu zamestnanosti a miezd. NBS pre tento rok odhaduje rast zamestnanosti na 1,3 % a odhad oproti predchádzajúcej predikcii nezmenila, pre budúci rok zhoršila odhad o 0,1 p.b. na 0,2 %. V roku 2021 by mala byť na úrovni 0,1 %, NBS zrevidovala jej rast o 0,2 p.b. Miera nezamestnanosti by mala v tomto roku dosiahnuť 5,9 %, v budúcom roku 6,2 % a v roku 2021 má byť 6,3 %. "Očakávame spomalenie rastu zamestnanosti, máme za sebou historický rekord z pohľadu čísel. Predpokladáme, že hlavne oslabenie v oblasti priemyslu bude znamenať aj ochladenie rastu zamestnanosti. Mzdy budú naďalej rásť vysoko nad rastom cien," doplnil Kažimír.

Inflácia by mala podľa NBS v tomto roku dosiahnuť 2,7 %, v budúcom roku 2,5 % a v roku 2021 má byť 2,1 %. V roku 2022 má rast cien dosiahnuť 1,7 %.

Podľa viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora niektoré ukazovatele zo zahraničia ukazujú stabilizáciu, preto centrálna banka nemusela prezentovať prognózu s výrazne horšími číslami v porovnaní s predchádzajúcimi predikciami. "Z externého prostredia sme zapracovali najmä ceny komodít, ropy. Výrazne ovplyvňuje ekonomiky záujem o tovary a služby z nášho regiónu, tam sme bohužiaľ boli nútení pristúpiť k revízii týchto predpokladov. Na celom horizonte síce znižujeme odhad ekonomického rastu, ale veľmi mierne," doplnil Ódor.