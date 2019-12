J. Rajtár: Minister M. Lajčák by mal požiadať veľvyslancov Ruska a Ukrajiny o vysvetlenie

dnes 11:16 -

„Žiadame ministra Žigu, aby okamžite začal konal. Žiadame tiež ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby si predvolal veľvyslancov Ruskej federácie a Ukrajiny a požiadal ich o vysvetlenie celej situácie. Hrozí nám plynová kríza a kočnerovci sa tomu len prizerajú,“ uviedol poslanec NR SR a volebný líder Demokratickej strany Jozef Rajtár.

O hroziaci plynový konflikt a jeho riešenie by sa mali podľa Rajtára zaujímať aj slovenskí veľvyslanci v Moskve a v Kyjeve? „Na to si občania politikov a diplomatov platia. Nie na škandálne pobyty predsedu parlamentu Andreja Danka v ruskej Dume.“

Demokratická strana vníma, že medzi Ruskom a Ukrajinou sú vzťahy dlhodobo vážne narušené, no Slovensko musí rázne odmietnuť úlohu rukojemníka. Rusko-ukrajinské problémy ohľadom podpísania nového kontraktu sa totiž Slovenska nijako netýkajú.

„Slovensko riadne platí ruským a ukrajinským partnerom za dodávku suroviny, ako aj za jej prepravu plynovodmi. Ak je situácia napriek tomu taká vážna, že minister Žiga nahlas pripúšťa odstavenie dodávok, konať by mala aj Európska únia. Tá má najsilnejšie páky priviesť znepriatelené strany k rozumným kompromisom,“ uzavrel opozičný poslanec Jozef Rajtár.



TASR informoval poslanec NR SR Jozef Rajtár.