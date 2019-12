Čína trvá na tom, že USA musia v rámci obchodnej dohody zrušiť dodatočné clá

dnes 12:46 -

Peking trvá na tom, že USA musia v rámci čiastočnej obchodnej dohody odstrániť dodatočné clá, uviedol v nedeľu čínsky denník Global Times s odvolaním sa na nemenované zdroje.

Podľa denníka sľub USA, že neprijmú clá, ktoré mali začať platiť od 15. decembra, nestačí a Washington musí zrušiť clá prijaté počas uplynulých 16 mesiacov. Global Times odkazoval na clá na čínske tovary, ktoré majú USA prijať, ak obe strany neuzavrú obchodnú dohodu.

Americký prezident Donald Trump v utorok (26. 11.) vyhlásil, že USA a Čína sú už veľmi blízko k uzavretiu čiastočnej obchodnej dohody. Táto dohoda by mala byť prvým stupňom ku komplexnej obchodnej dohode medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami a mala by zmierniť obchodný spor trvajúci takmer 1,5 roka.

Vyjednávači tiež opäť diskutovali a dohodli sa na pokračovaní rokovaní, ktoré by mali vyriešiť posledné sporné body. Experti a zdroje blízke Bielemu domu však pre agentúru Reuters povedali, že čiastočná dohoda sa možno nepodpíše do konca roka, keďže Čína tlačí na rozsiahlejšie obmedzenie ciel. Pôvodne sa očakávalo, že dohoda bude hotová do konca novembra.