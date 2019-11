Slovenské investičné zlato žiada Fico vrátiť naspäť na Slovensko

Zdroj: SITA

Parlament by sa mal budúci týždeň na mimoriadnej schôdzi zaoberať uznesením, aby Národná banka Slovenska urobila kroky na návrat investičného zlata z Veľkej Británie na Slovensko. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. Všetko investičné zlato má Slovensko podľa neho uložené v Bank of England. "Hovoríme o zlate vo váhe 31,7 tony v celkovej hodnote približne 1,3 miliardy eur," povedal. Ročná miera zhodnotenia tohto zlata sa podľa neho pohybuje len na úrovni 0,2 % až 0,4 %. "To je nič, to nemá absolútne žiadny význam," tvrdí. Ale podľa neho ide skôr o to mať zlato "doma" pod kontrolou.

Ako skonštatoval investičné zlato sa v Anglicku nachádza už dlhodobo. Ide o rozhodnutie ešte československej vlády v minulosti, ktorá podľa Fica bránila tomu, aby sa k tomuto zlatu dostali fašisti. Krajiny, ako Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko a Nemecko podľa Fica zlato z Anglicka stiahli pod vlastnú kontrolu. Dôvodom na takýto krok je podľa neho riziko hroziacej hospodárskej a finančnej krízy. Je tu zároveň vlečúci sa proces brexitu. "Nestabilita je pomerne veľká," povedal Fico. Po vzore iných krajín by tak podľa neho malo urobiť aj Slovensko, aby sa investičné zlato vrátilo na územie Slovenska.

Fico zároveň pripustil, že návrh obsahuje viaceré otázniky, ako napríklad komplikovaný transfer. Zároveň je potrebné počítať s tým, že zlato môže byť súčasťou rôznych obchodných transakcií. Národná banka Slovenska tak zrejme bude musieť viesť rokovania na ukončenie zmlúv medzi Slovenskom a Veľkou Britániou. Posledným otáznikom sú podľa Fica skladovacie priestory na Slovensku. "Verím, že Národná banka Slovenska má vhodné skladovacie priestory na uloženie slovenského investičného zlata," skonštatoval Fico. To je podľa neho proces, ktorý je potrebné naštartovať. Avšak pripustil, že sa pravdepodobne nestihne do volieb.