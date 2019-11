Zamestnanci Kia Motors Slovakia by si podľa návrhu automobilky mohli mesačne prilepšiť o 129 eur

dnes 10:31 -

Zamestnanci Kia Motors Slovakia by si mohli v nasledujúcom roku mesačne prilepšiť o 129 eur. S takýmto návrhom vstupuje do kolektívneho vyjednávania samotná automobilka. Podľa zverejnených informácií pritom fabrika predložila návrh, ktorý sa týka nasledujúcich troch rokov, pričom dopad na zamestnanca by bol v roku 2021 následne 88 eur a v ďalšom roku 82 eur. V priemere by si tak počas nasledujúcich troch rokov mesačne prilepšili o takmer 100 eur. Odborársky návrh predpokladá dopad na úrovni 122 eur.

Podľa zverejnených údajov vstupuje automobilka do kolektívneho vyjednávania s návrhom, ktorý je v porovnaní s navýšením miezd u konkurenčných spoločností na Slovensku najvyšší. „Vzhľadom na celkové urýchlenie uzavretia dohody, prichádzame s maximálnym návrhom na zvýšenie tarifných miezd a príplatkov už v prvom kole kolektívneho vyjednávania,“ píše sa v materiáli. Šéf tunajších odborov Miroslav Chládek pre agentúru SITA uviedol, že im automobilka stále nedodala kompletný návrh, a preto sa k uvedeným číslam nechcel bližšie vyjadriť.

V rámci základnej mzdovej tarify navrhujú odbory mesačný rast o 80 eur, Kia Motors Slovakia v nasledujúcom roku zvýšenie o 90 eur a v dvoch ďalších o 60 eur. V rámci príplatku za poobednú zmenu, ako aj rizikového príplatku sú návrhy oboch strán totožné, v prvom je to rast na 0,40 eura za hodinu a v druhom na 0,70 eura za hodinu v roku 2020 ako aj v rokoch 2021 a 2022. Čo sa týka príplatku za nočnú prácu, zástupcovia zamestnancov žiadajú navýšenie na 1,70 eura za hodinu, automobilka ponúka totožný rast v budúcom roku, následne však ide nad odborársky návrh a v roku 2021 navrhuje rast na 1,90 eura a v ďalšom roku na 2 eurá.

Ponuka automobilky platí len v prípade akceptovania platnosti celého trojročného obdobia. Ak si pritom jej zamestnanci chcú uplatniť výhody 13. a 14. mzdy, je podľa zverejnených informácií potrebné uzavrieť kolektívnu zmluvu najneskôr do konca roka 2019. "Vďaka uplatneniu nového bonusového systému získa väčšina z vás v každom roku vyšší čistý príjem o 260 eur, respektíve 298 eur," uvádza sa v materiáli. V prípade administratívnych pracovníkov je navrhovaný nárast základnej mzdy v priemere o 6 % v rokoch 2020, 2021 aj 2022.

Odbory zverejnili svoj návrh znenia novej Kolektívnej zmluvy na roky 2020 – 2024 ešte 10. októbra, potom plynula 30-dňová lehota na odpoveď automobilky. Tá však následne informovala, že na predloženie mzdového protinávrhu potrebuje ďalších 20 dní. Dôvodom bol zámer Kia Motors Slovakia upraviť bonusový systém tak, aby napĺňal legislatívne podmienky na odvodové a daňové úľavy pre zamestnancov. Najprv chceli zamestnancom predstaviť návrh na nové prerozdelenie bonusov a na základe spätnej väzby potom pripraviť mzdový návrh. Viac ako tri štvrtiny zamestnancov pritom zmeny podporili.

Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 800 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách - päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Spoločnosť Kia Motors Slovakia patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,4 milióna vozidiel a 5 miliónov motorov.