Až 60 % obyvateľ EÚ pociťuje osobný prospech z medzinárodného obchodu

Až 60 percent Európanov má pocit, že osobne profituje z medzinárodného obchodu, čo je o 16 percentuálnych bodov viac ako pred desiatimi rokmi. Zároveň 71 percent respondentov je presvedčených, že EÚ bráni obchodné záujmy ich krajín efektívnejšie, ako keby tieto štáty konali samostatne. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer, ktorého výsledky v stredu zverejnila Európska komisia (EK).

"Občania majú z obchodu pozitívnejší pocit ako pred desiatimi rokmi. Väčšina občanov hovorí, že obchod im priamo prospieva a že EK je vo vyjednávaniach transparentná. Je to veľmi pozitívne v časoch silnejúceho protekcionizmu a obchodných konfliktov vo svete," uviedla eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

Výskum ďalej ukázal, že podľa 54 percent respondentov hlavnou prioritou obchodnej politiky EÚ by mala byť tvorba pracovných miest v únii. Ochrana environmentálnych a zdravotníckych štandardov je prioritou pre polovicu Európanov, čo je o 20 percent viac ako v roku 2010. V rámci tých, ktorí pociťujú prospech z medzinárodného obchodu, si 54 percent opýtaných cení širší výber produktov a 36 percent najviac oceňuje zníženie cien. Zároveň sa však tretina respondentov domnieva, že by bolo naivné očakávať, že ostatné krajiny budú dodržiavať obchodné pravidlá. Viac ako polovica si preto myslí, že EÚ by mala zvýšiť dovozné clá pre krajiny mimo únie alebo pre firmy, ktoré nedodržiavajú medzinárodné obchodné pravidlá.