Firma CANCOM sa rozširuje v Košiciach, chce mať 150 špecialistov

Nemecká IT spoločnosť CANCOM otvorila v Košiciach svoju prvú pobočku na Slovensku. CANCOM Slovakia s.r.o. v súčasnosti zamestnáva 44 IT špecialistov a do konca roka 2020 plánuje ich počet zvýšiť na 150. Firemnú kanceláriu v centre mesta slávnostne otvorila v utorok (12. 11.).

Umiestnenie na Slovensku si firma zvolila z dôvodu svojho kontinuálneho rastu, pre zabezpečenie ktorého potrebuje kvalifikovaných zamestnancov. Košice sú podľa nej strategicky vhodnou lokalitou vďaka prítomnosti špičkových odborníkov v oblasti IT.

"Dynamický rast spoločnosti CANCOM chceme podporiť aj na Slovensku. Svoje rady preto plánujeme rozšíriť o ďalšiu stovku IT špecialistov v Košiciach," uviedol generálny riaditeľ košickej firmy Matúš Čopík. IT office spoločnosti sa aktuálne rozprestiera na 700 metroch štvorcových.

Nemecká spoločnosť sa zameriava na oblasti digitálnej transformácie, a to hlavne v oblasti hybridných cloudových riešení. Okrem Slovenska a Nemecka má zastúpenie aj v Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Veľkej Británii, Írsku a USA.

"Košice sú popri Bratislave najdôležitejším univerzitným mestom na Slovensku. Výsledkom je, že tu pôsobia vysokokvalifikovaní odborníci, ktorých chceme inšpirovať a pracovať s nimi na víziách našej spoločnosti," priblížil generálny riaditeľ CANCOM SE Thomas Volk.

Vo východoslovenskej metropole už pôsobia početní globálni hráči vo svete IT. High-tech prostredie v kombinácii s dobrou IT infraštruktúrou ponúka podľa firmy vhodné podmienky a je strategickou základňou na Slovensku. "Naši vysokokvalifikovaní zamestnanci hovoria plynule po nemecky a po anglicky. Zákazníci spoločnosti preto nepociťujú rozdiel, či sú ich služby spravované z Berlína, Mníchova, Londýna alebo Košíc," dodal Čopík.