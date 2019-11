HCM Capital: Čína by mohla mať vlastnú digitálnu menu už v nasledujúcich mesiacoch

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:53 -

Jack Lee, partner spoločnosti HCM Capital, tvrdí, že Čína má pripravený rámec s názvom Elektronická platba v digitálnej mene alebo DCEP. To by jej centrálnej banke umožnilo vydať digitálnu menu komerčným bankám a platobným sieťam tretích strán ako sú Alipay a WeChat Pay. „Už majú pripravený celý systém a sieť. Myslím, že sa to objaví čoskoro, v najbližších dvoch až troch mesiacoch,“ povedal Lee na singapurskom FinTech festivale pre CNBC. Uviedol, že uvedenie digitálnych peňazí bude spočiatku vo fáze testovania, úplne nenahradia fyzické peniaze.

Spoločnosť HCM Capital podľa agentúry Reuters investovala do niekoľkých startupov v oblasti blockchainu. Podporuje ju taiwanský výrobca elektroniky Foxconn, ktorý tiež investoval do 100-miliardového Vison Fund japonskej SoftBank, uviedla agentúra Reuters.

Odborníci dlhodobo varujú, že virtuálne meny by mohli zvýšiť riziko podvodu, najmä prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Mnoho vlád však zatiaľ nenašlo spôsob, ako regulovať toto odvetvie.