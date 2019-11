Slovensko je štvrtou najotvorenejšou ekonomikou EÚ

dnes 9:01 -

Slovensko je štvrtou najotvorenejšou ekonomikou Európskej únie (EÚ). Jej otvorenosť dosiahla v minulom roku 190 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o historicky najvyššiu úroveň od vzniku Slovenskej republiky. V aktuálnej analýze na to upozornila analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Spomínaný ukazovateľ vyjadruje podiel súčtu exportu a importu tovarov a služieb na celkovom hrubom domácom produkte krajiny za určité časové obdobie. Hodnota tovarov a služieb, ktoré sa zo Slovenska vlani vyviezli, sa podieľala na HDP krajiny 96 %. Podiel dovozu bol mierne nižší a z HDP predstavoval 94 %.

"Vysoká otvorenosť je vítaná, hoci nie až natoľko omieľaná, v časoch priaznivého globálneho ekonomického vývoja. V takomto čase rastúci dopyt zo zahraničia po našich výrobkoch a službách znamená nielen rast produkcie, ale aj zlepšenie situácie na trhu práce. Na druhej strane v časoch ochladzovania či recesie dochádza k útlmu zahraničného dopytu po našich tovaroch a službách, čoho následkom je slabšia produkcia s rizikom negatívneho dosahu aj na trh práce," skonštatovala Sadovská. Zároveň dodala, že napríklad ratingová agentúra Moody´s pred pár mesiacmi potvrdila rating Slovenska na úrovni A2. A hoci vyzdvihla rast HDP v posledných rokoch, za obmedzujúci faktor uviedla práve mieru otvorenosti slovenskej ekonomiky, ktorá je citlivá na zmeny vonkajšieho prostredia. Slovensko pritom s úrovňou otvorenosti dlhodobo zastáva v rámci únie pomyselnú štvrtú priečku.

Vyššiu mieru otvorenosti vykázali už iba Luxembursko (387 % HDP), Malta (269 % HDP) a Írsko (212 % HDP). Spomedzi krajín V4 sa na Slovensko doťahuje Maďarsko, v prípade ktorého sa export tovarov a služieb spolu s importom podieľal na celkovom HDP ekonomiky 166 %. V prípade Českej republiky dosahovala v uplynulom roku otvorenosť 150 % HDP. Najmenej otvorenou ekonomikou v rámci V4 je Poľsko, v roku 2018 s hodnotou ukazovateľa 108 % HDP. Najmenej otvorenými ekonomikami v rámci celej EÚ boli Taliansko, Veľká Británia, Francúzsko a Španielsko s úrovňami ukazovateľa 60 - 70 % HDP.

Vlani na Slovensku vývoz tovarov a služieb (79,145 mld. eur) prevýšil ich dovoz (76,835 mld. eur). Najväčšími obchodnými partnermi Slovenska sú v prípade vývozu Nemecko, krajiny V4, ale aj Francúzsko, Taliansko či Rakúsko. V roku 2018 sa zo Slovenska najviac tovarov a služieb vyviezlo do Nemecka, nakoľko podiel tejto veľkej ekonomiky na našom exporte tvoril 22 %. Nasledovala Česká republika, kde sme zo Slovenska počas minulého roka vyviezli tovary a služby na úrovni takmer 12 % z celkového exportu. Poľsku sa z nášho exportu ušlo 7,7 %. Podiely Maďarska, Francúzska, Talianska či Rakúska sa pohybovali na úrovniach približne 6 %. Celkovo sme v uplynulom roku do únie vyviezli až 85 % z nášho vývozu do zahraničia.

V prípade dovozu tovarov a služieb predstavuje podiel EÚ dve tretiny. Viac ako pätinu dovážame z Ázie, ďalších 6 % z Ruskej federácie. Spomedzi krajín únie medzi našimi dovozcami dominuje Nemecko s podielom necelých 18 % a Česká republika s podielom 10 %. Z Poľska sme v roku 2018 doviezli na Slovensko tovary a služby s podielom na úrovni 5,6 % z celkového importu, dovoz z Maďarska predstavoval 4,7 %.

WOOD & Company je investičná skupina s popredným postavením na stredoeurópskom trhu. Zameriava sa na poskytovanie transakčného poradenstva, poradenstva v oblasti korporátnych financií, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív. Vznikla v roku 1991 a má kancelárie v šiestich európskych mestách vrátane centrály v Prahe či oddelenia investičného bankovníctva v Bratislave.