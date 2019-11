Nemecké priemyselné objednávky v septembri stúpli o 1,3 %

dnes 11:16 -

Objednávky nemeckých priemyselných firiem v septembri posilnili po tom, ako počas dvoch predchádzajúcich mesiacov klesli. Nemecké ministerstvo hospodárstva v stredu informovalo, že septembrové priemyselné objednávky medzimesačne stúpli o 1,3 percenta. Smerom nahor ich posunul silnejší dopyt z krajín mimo eurozóny, ktorý sa zväčšil o tri percentá, a domáce objednávky, ktoré vzrástli o 1,6 percenta. Objednávky z krajín eurozóny však oslabili o 1,8 percenta.

Údaje o vývoji nemeckého priemyselného odvetvia boli v uplynulých mesiacoch často sklamaním. Nemecká ekonomika sa v druhom kvartáli tohto roka mierne zmenšila a všeobecne sa predpokladá, že pokles vykáže aj za tretí štvrťrok. Znamenalo by to, že hospodárstvo krajiny sa dostalo do technickej recesie.