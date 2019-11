Viete čo je to investícia?

Zdroj: ritholtz.com

Foto: getty images

dnes 2:57 -

Ritholtz uznáva, že jeho definícia má určité nedostatky. Ocenenie niektorých firiem je napríklad zložitejšie ako ocenenie iných. Aj očakávania pozitívneho zhodnotenia vložených peňazí sú v čase záporných sadzieb mierne zradné.

Podľa Ritholtza je investičná trieda:

- jasne identifikovateľná,

- jednoducho a objektívne hodnotiteľná a oceniteľná,

- obchodovaná na likvidnom trhu,

- pokiaľ nie je trh likvidný, existuje spoľahlivá metodika ocenenia a spôsob transakce,

- je nahraditeľná jedna druhou,

- dá sa očakávať pozitívny výnos.

V súčasnom svete nízkych sadzieb a výnosov sú čoraz populárnejšie alternatívne investície. Ritholtz uznáva, že na nich možno niekedy aj veľmi zaujímavo zarábať. Neoznačuje ich ale za investície, ale radšej ako "cenné zberateľské artikle". Príkladom sú automobilové veterány.







Barry Ritholtz, ako fanúšik starých vozidiel, tvrdí, že "hoci by išlo o rovnakú značku a rok, nikdy nebudú rovnaké. Dve vozidlá, ktoré kedysi opustili výrobnú linku hneď po sebe, nemožno často ani porovnávať v ich hodnote. Podobné je to s umením, ktorého ceny určujú často rozmary pár stoviek miliardárov a ešte menšieho počtu relevantných galérií. To isté sa dá povedať o starožitnom nábytku, šperkoch, teniskách, diamantoch, ale napríklad aj vínu. A whisky? Nakoľko likvidný je trh s fľašami drahého alkoholu?" kladie si otázku Ritholtz.