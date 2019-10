Britská libra opäť oslabila voči doláru aj euru

dnes 17:01 -

Britská libra v piatok opäť oslabila. Oproti doláru si odpísala 0,3 percenta a obchodovala sa na úrovni 1,2814 USD/GBP a voči spoločnej európskej mene klesla o 0,25 percenta na 1,1544 EUR/GBP. Informuje o tom portál bbc.com, ktorý dodáva, že trhy sa naďalej sústreďujú na proces brexitu a možnosť parlamentných volieb vo Veľkej Británii.

Avšak Dean Turner, ekonóm UBS Global Wealth Management, uviedol: "Ak sa parlamentné voľby naozaj vyhlásia očakávame, že libra sa bude obchodovať v pásme 1,26 až 1,32 USD." Dodal totiž, že hoci voľby by určite ešte pridali ďalšiu vrstvu neistoty do celého procesu, otvorila by sa cesta k dohode o brexite. "V takejto situácii, bez ohľadu na to, ktorá strana sa ujme funkcie, sa pravdepodobnosť brexitu bez dohody postupne zmenšuje," uviedol.

