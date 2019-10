Analytici pokračujú v znižovaní odhadu hospodárskeho rastu

dnes 13:01 -

Bankoví analytici opäť znížili odhad rastu slovenského hospodárstva pre budúci rok. Podľa októbrového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) totiž aktuálne očakávajú pre rok 2020 rast hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 2,2 %, čo oproti septembru znamenalo zmiernenie prognózy o 0,1 percentuálneho bodu. Svoje odhady hospodárskeho rastu tak znižujú už štvrtý mesiac v poradí, keď ešte v júni predpovedali na budúci rok rast HDP o 3,2 %.

Analytici komerčných bánk zároveň rovnako o 0,1 percentuálneho bodu znížili aj odhad rastu slovenského hospodárstva pre tento rok na úroveň 2,5 %. V tomto prípade išlo o štvrté zníženie prognózy rastu HDP z júlových 3,4 %.

Kým hospodárstvo má podľa analytikov rásť pomalšie, ako sa pôvodne očakávalo, pri cenách má byť vývoj opačný. V októbri totiž navýšili odhad koncoročnej harmonizovanej inflácie pre tento rok o 0,1 percentuálneho bodu na 2,7 % a pre budúci rok o 0,2 percentuálneho bodu na 2,5 %.

Podľa ďalších aktuálnych októbrových prognóz bankových analytikov by pritom miera nezamestnanosti na Slovensku mala koncom tohto roka dosiahnuť 5,7 %, v budúcom roku by mala len mierne stúpnuť na 5,8 %. Nominálne mzdy by v tomto roku mali stúpnuť až o 7,1 %, v budúcom roku by sa ich dynamika mala zmierniť na 5,2 %.