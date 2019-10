Dohoda o Brexite je na stole, európske akcie reagujú

Zdroj: CNBC;MW

Foto: SITA/AP

dnes 13:20 -

"Tam kde ide vôľa, tam je aj dohoda - máme ju! Je to férová a vyrovnaná dohoda pre EÚ a Britániu a je to svedectvo o našom odhodlaní nájsť riešenie. Odporúčam, aby samit EÚ túto dohodu schválil," povedal Juncker.



Hlavnou zmenou je podľa Bruselu v dohode to, že britská vláda pristúpila na dohodu o voľnom obchode s dvadsaťsedmičkou. "Politická deklarácia vytvára podmienky pre ambicióznu dohodu o voľnom obchode s nulovými clami a kvótami medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom," píše sa vo vyhlásení Európskej komisie. Ostatné časti, okrem hranice s Írskom, zostávajú rovnaké ako v dohode z roku 2018. Severné Írsko zostane súčasťou britského colného teritória a tiež vstupným bodom na jednotný trh Európskej únie. Na spoločnej hranici Írska a Severného Írska nebudú zavedené regulačné ani colnej kontroly. Clá sa ale podľa agentúry Reuters budú vzťahovať na tovar prúdiaci z Británie do Severného Írska, ak bude tento tovar smerovať ďalej do Írska a na spoločný trh.



Dohoda, ktorú oznámili predseda vlády Spojeného kráľovstva Boris Johnson a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, bude ešte potrebovať ratifikáciu zo strany národných parlamentov, pričom parlament Spojeného kráľovstva bude o nej hlasovať v sobotu. Severoírska Demokratická unionistická strana zatiaľ podporu nevyjadrila. Boris Johnson vyhlásil, že nová dohoda o brexite je "skvelá" a v sobotu by ju mal schváliť britský parlament. Premiér zároveň podľa svojho hovorcu verí, že novú dohodu sa podarí ratifikovať do 31. októbra. To je deň, ku ktorému chcel Británia úniu opustiť. Dohoda musí byť ratifikovaná Európskym parlamentom.







Šéf britských opozičných labouristov Corbyn vyhlásil, že dohode je vraj ešte horšia ako tá, ktorú vyjednala Johnsonovho predchodkyňa Theresa Mayová. Johnson nemá v 650 člennom parlamente väčšinu a potrebuje 320 hlasov na to, aby dohodu na mimoriadnom zasadnutí v sobotu ratifikoval.



Severoírska Demokratická unionistická strana podporuje vládnych konzervatívcov a bez jej podpory bude mať Johnson problém text v britskej dolnej komore presadiť. Podľa šéfky DUP Arlene Fosterovej chýba väčšia jasnosť v otázke DPH a strana chce s vládou ďalej rokovať. DUP má 10 hlasov



Vidina tvrdého brexitu bola niekoľko mesiacov zdrojom neistoty na trhoch. Britská libra po správach o zrode dohody vystrelila hore. Voči americkému doláru vystúpila na päťmesačné maximum 1,2943, rally ale postupne vyprcháva. Zlato na spotovom trhu zamierilo smerom dole. Švajčiarsky frank a japonský jen, tezv. meny bezpečných prístavov, oslabili.





Stoxx Europe 600 vzrástol o 0,68 % na 396,15 bodov,

nemecký DAX vyskočil o 1,01 % na 12798,08,

francúzsky CAC 40 si pripísal 0,44 % na 5721,88

britský FTSE 100 vzrástol o 0,59 % na 7210,52.

Medzi spoločnosti, ktoré najviac získali z ohlásenia dohody patrí British Land, jej akcie si pripísali 4 %, a Barclays o 3,2 %.





„Zostáva ešte zistiť, či je reakcia krátkodobá. Politici budú hľadať spoločnú reč cez víkend, ale medzitým môže bolestivá brexitová sága vyústiť do rally, ako finančnej, tak aj psychologickej,“ uviedol Richard Hunter, vedúci trhov v spoločnosti Interactive Investor.