Nebyť situácie v Katalánsku, HDP Španielska by rástol výraznejšie

Hospodársky rast Španielska by tempo rastu Európskej únie prekonával ešte výraznejšie, ak by sa súčasný slabý rast ekonomiky Katalánska vrátil k pôvodným hodnotám. Uviedla to v stredu španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová.

"Za posledné roky sme zaznamenali v Katalánsku zvýšenie politickej neistoty aj sociálne napätie," povedala Calvinová a dodala, že to jednoznačne malo ekonomické dôsledky.

Katalánsko bolo kedysi motorom ekonomického rastu celého Španielska. Za posledné roky však zaznamenalo spomalenie rastu ekonomiky. Na jednej strane za tým boli rovnaké príčiny ako v iných európskych priemyselných centrách, na strane druhej však aj napätie spojené s referendom o nezávislosti Katalánska z októbra 2017. Dva roky po referende vymeral španielsky súd tento týždeň deviatim katalánskym lídrom tresty väzenia od deväť do 13 rokov.

Referendum a s ním spojené napätie v Katalánsku sa však odrazili aj na miestnej ekonomike. Od konca roka 2017 presunulo z Katalánska svoje centrály približne 4000 firiem. "Ekonomika Katalánska rastie slabším tempom než je priemer zvyšku Španielska, pričom to bol kedysi najdynamickejšie sa rozvíjajúci región," povedala pre agentúru Reuters Calvinová.

Zároveň dodala, že Španielsko si ako celok počína veľmi dobre. "Myslím si, že by sme na tom boli ešte lepšie, ak by situácia v Katalánsku bola iná," povedala.

Španielsko, štvrtá najväčšia ekonomika eurozóny, zaznamenáva od roku 2013, keď sa zotavilo z niekoľkoročnej krízy, stabilne vyššie tempo rastu než väčšina krajín Európy. Najnovšie sa síce v tomto roku očakáva rast len o 2,1 %, čo oproti pôvodným odhadom znamená zhoršenie prognózy, stále je to však vyššie tempo rastu, než v prípade odhadov pre celú EÚ, ktoré poukazujú na rast o 1,1 %.