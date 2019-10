Bank of America: Zabudnite na pravidlo 60-40, už neplatí

Zdroj: MarketWatch

Foto:getty images

dnes 10:55 -

Vo výskumnej správe uverejnenej Bank of America Securities s názvom „Koniec 60/40“ portfólioví stratégovia banky Derek Harris a Jared Woodard tvrdia, že „existujú dobré dôvody na prehodnotenie úlohy dlhopisov vo vašom portfóliu.

„Vzťah medzi triedami aktív sa natoľko zmenili, že veľa investorov teraz kupuje akcie nie pre budúci rast, ale pre súčasný príjem a kupujú dlhopisy, aby sa zúčastňovali na cenových rally,“ napísali Harris a Woodard.

Prílev 339 miliárd dolárov do dlhopisových fondov na celom svete v roku 2019 a 208 miliárd dolárový odlev z globálnych akciových fondov podčiarkujú silu prebiehajúcej rally v dlhopisoch, čo spôsobilo, že výnosy dlhopisov klesli natoľko, že v súčasnosti existuje 1 100 globálnych akcií, ktoré poskytujú dividendové výnosy nad priemerný výnos globálnych štátnych dlhopisov.





Svetový hospodársky rast spomaľuje, populácia v rozvinutých trhových ekonomikách stúpa. Rastie popularita tradične bezpečnejších aktív, ako sú dlhopisy, čo by pomáha vytvoriť „bublinu“ na dlhopisovom trhu. To by škaredo okresalo výnosy investorov, ktorí udržujú typické rozdelenie 60 – 40. „Dnešnou výzvou pre investorov je, že obe výhody dlhopisov, diverzifikácia a znižovanie rizika, oslabujú, a to sa deje v čase, keď je pozícia v mnohých sektoroch s pevným výnosom neuveriteľne preplnená, čím sú dlhopisy zraniteľnejšie voči ostrým , náhly výpredajom, keď sa aktívni manažéri rozhodnú pre rebalasovanie,“ píšu stratégovia.





„Základným predpokladom každého portfólia 60/40 je, že dlhopisy môžu slúžiť ako zaistenie proti rizikám rastu a akcie pomôžu portfólio zaistiť proti inflácii. Ich výnosy sú negatívne korelované,“ dodáva Woodard a Harris. „Tento predpoklad bol však pravdivý iba za posledné dve desaťročia a väčšinou neplatil za posledných 65 rokov. Veľkým rizikom je, že korelácia by sa mohla obrátiť, a teraz sa končí najdlhšie obdobie negatívnej korelácie v histórii, keď sa tvorcovia politík obracajú na trhy so snahou podporiť rast.“

Namiesto vládneho dlhu autori odporúčajú investorom, aby si radšej volili akcie s vysokými dividendovými výnosmi v sektoroch s nedostatočnou výkonnosťou, vrátane finančných spoločností, priemyslu a materiálov, ktoré je možné kúpiť lacno. "Budúcnosť alokácie aktív môže byť radikálne odlišná od nedávnej minulosti. Je čas začať plánovať to, čo príde po konci 60/40."