História sa musí zopakovať: Prečo sa dnes tak často spomínajú bubliny

Zdroj: Bloomberg

Foto: getty images

dnes 9:28 -

Už od konca finančnej krízy a medvedieho trendu investori často hľadajú trhy, na ktorých je bublina. Je to veľmi populárna disciplína, aj keď história ukazuje, že vyhrať v nej dokáže len hŕstka investorov. To, že je na nejakom trhu bublina, sa skrátka nedá dokázať, pretože zrútiť sa môže prakticky čokoľvek a kedykoľvek. Rok 2008 navyše zanechal v mysliach investorov výraznú stopu, takže bublina je často najlepšie metaforou pre niečo, čo rýchlo a dlhodobejšie posilňuje.

"Často mi napadá, že sme skrátka produktmi svojej doby. Napríklad ľudia, ktorí vyrástli v 70. rokoch, všade hľadajú infláciu. Tí, ktorí vyrástli v 80. rokoch, sú zase vždy pripravení na prepady," hovorí Helene Meisler z RealMoney.com.

Bubliny majú aj svoju morálnu stránku, hovorí Paul McNamara, portfólio manažér zo spoločnosti GAM Investments. O bubline v súčasnosti najviac hovoria ľudia, ktorí boli v roku 2008 na správnej strane, ale v roku 2009 im ušiel vlak, pretože očakávali masové bankroty, depresie a hyperinfláciu. A tak majú pocit, že vysoká valuácia na trhoch je iba výsledkom krokov centrálnych bánk. "Naučil som sa, že keď trh príliš dlho niečo oceňuje zdanlivo zle, tak má buď pravdu, takže stávkou proti nemu nevyhráte, alebo pravdu nemá, ale aj tak je ťažké ísť proti nemu a dosiahnuť zisk," myslí si McNamara.





Zaujímavým príkladom toho, že nie všetko drahé musí byť hneď bublina, je rozšírenie záporných úrokových sadzieb a výnosov dlhopisov. Investície do niečoho, z čoho investor vedome dostane späť menej peňazí, nedáva logiku. A keďže pokles sadzieb vedie k rastu cien, znamená to, že investori za dlhopisy platia priveľa. O bublinu ale ísť nemusí. Do bondov ľudia väčšinou neinvestujú s cieľom dosiahnuť veľký zisk, takže nejde o investície, pri ktorých sa investori snažia nič nepremeškať. Dlhopisy majú danú splatnosť a viac-menej predvídateľný výnos ak ich investor drží do splatnosti, preto je u nich pomerne zložité nafúknuť bublinu.

Všetky racionálne vysvetlenia ale nedokážu eliminovať riziko, že na trhoch sa skutočne nafukuje bublina, ktorá praskne. Srinivas Thiruvadanthai, stratég z Jerome Levy Forecasting Center, hovorí, že riziká sú reálne, ale ich popis nie je správny. "Bubliny sa nafukujú skrátka vtedy, keď ľudia nakupujú aktíva čisto na základe očakávaní ďalšieho rastu ceny v prípadoch, kde potenciál tohto rastu je objektívne značný," hovorí. Bubliny sú fascinujúce, ale nie je potrebné s nimi toľko "šermovať". Hovorí sa, že kto sa nepoučí z histórie, je odsúdený ju zopakovať. Ale pre investorov by mohlo platiť, že kto sa poučí z histórie, je odsúdený si myslieť, že sa stále opakuje.