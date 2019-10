Nobelovu cenu za ekonómiu získali Banerjee, Duflová a Kremer

dnes 13:01 -

Laureáti 51. Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonómiu, ako sa takzvaná Nobelova cena za ekonómiu oficiálne nazýva, podľa vyhlásenia Kráľovskej akadémie vied "výrazne zlepšili naše možnosti boja s globálnou chudobou". Ich nový experimentálny prístup prispel k transformácii rozvojovej ekonomiky.



Aj napriek výrazným zlepšeniam je podľa švédskej akadémie vied znižovanie globálnej chudoby vo všetkých formách jedným z najnaliehavejších problémov ľudstva. Tohtoroční laureáti priniesli nový prístup k získavaniu spoľahlivých odpovedí týkajúcich sa spôsobov boja s globálnou chudobou. V krátkosti spočíva v rozdelení problému na menšie, ľahšie zvládnuteľné otázky, napríklad hľadanie najúčinnejších intervencií vedúcich k zlepšeniu vzdelávania alebo zdravia detí. Laureáti ukázali, že odpovede na tieto menšie, konkrétnejšie formulované otázky sa často najlepšie získavajú prostredníctvom starostlivo pripravených experimentov medzi ľuďmi, ktorých sa dané problémy najviac týkajú.







"Priamym dôsledkom jednej z ich štúdií bolo, že viac ako päť miliónov indických detí využilo efektívne programy doučovania na školách," uviedla vo vyhlásení Akadémia. „Ďalším príkladom je veľká podpora preventívnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola zavedená v mnohých krajinách.“ Má tiež veľký potenciál ďalej zlepšovať životy najhorších ľudí na celom svete.

Odstránenie svetovej chudoby vo všetkých jej podobách je aj napriek nedávnemu dramatickému pokroku naďalej jedným z najpálčivejších problémov sveta. Každý rok zomrie zhruba päť miliónov detí mladších ako päť rokov na choroby, ktorým sa často mohlo zabrániť alebo ich nie príliš nákladné liečiť. Polovica detí na svete zavŕši vzdelávanie bez toho, aby mala základné matematické alebo čitateľské zručnosti. Az enormne nízkych príjmov žije stále viac ako 700 miliónov ľudí na našej planéte, uvádza tiež akadémia.



Banerjee a Duflová pôsobia na Massachusetts Institute of Technology a spoločne napísali niekoľko kníh, Kremer na Harvard University. Duflová sa narodila v roku 1972 v Paríži a je najmladším laureátom ceny v histórii. Takisto je len druhou ženou, ktorá ju získala po Elinor Ostromovej (2009).



Vlani získali Nobelovu cena za ekonómiu americkí ekonómovia William Nordhaus a Paul Romer, za priekopnícke zistenia modelu západného hospodárskeho rastu so zameraním na problémy životného prostredia a zdieľania výhod technológií. Kritici tvrdia, že Nordhausov model, ktorý vytvoril na opis súhry medzi ekonomikou a podnebím, vážne podceňuje riziká spojené so zmenou klímy.