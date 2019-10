Organizácia krajín vyvážajúcich ropu zhoršila prognózu dopytu v tomto roku

dnes 15:01 -

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) už tretí mesiac po sebe zhoršila prognózu rastu dopytu po rope. Kartel to odôvodnil slabšími údajmi, oproti očakávaniam, z ázijsko-tichomorského regiónu a tiež z amerických ekonomík. Podľa predikcie, ktorú OPEC zverejnil vo štvrtok, rast globálneho dopytu po rope do konca tohto roka bude na úrovni 0,98 mil. barelov denne. V porovnaní so septembrovou predpoveďou je to zhoršenie o 40 tis. barelov denne. Informuje o tom portál cnbc.com.

Prognózu rastu dopytu po rope v budúcom roku OPEC nezmenil a očakáva, že dopyt v roku 2020 posilní o 1,08 mil. barelov denne. Cena severomorskej ropy Brent v uplynulých dvanástich mesiacoch klesla z úrovne zhruba 84 USD za barel, na ktorej kulminovala, na hodnotu 58,24 USD za barel, na ktorej sa obchodovala vo štvrtok. Dôvodom jej zlacnenia sú obavy z opakovania rastu ponuky a oslabovania dopytu, čo je rovnaká situácia ako tá, ktorá viedla k dramatickému zníženiu cien ropy od polovice roku 2014 do roku 2016.

(1 EUR = 1,0981 USD)

https://www.cnbc.com/2019/10/10/oil-prices-opec-downgrades-2019-oil-demand-growth-forecast.html