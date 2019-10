Pracujete z domu, alebo chodíte do práce MHD? Mali by ste zarábať viac než ostatní

Zdroj: Bloomberg;ec.europa.eu

Foto: getty images

dnes 0:59 -

Podľa novej správy amerického Štatistického úradu zarábajú najviac tí, ktorí pracujú z domu v porovnaní s tými, ktorí sa nejakým spôsobom musia dopraviť do svojho zamestnania.





Štúdia „Medián zárobku prostredníctvom dopravy do práce“ tiež uvádza, že v roku 2018 mali ľudia, ktorí využívali verejnú dopravu, vyššie stredné zárobky ako tí, ktorí sa do práce dostali iným spôsobom. Z hľadiska verejnej dopravy sú štatistiky väčšinou odrazom toho, ako je vybudovaná infraštruktúra pre tých, čo dochádzajú za prácou. V metropolitných oblastiach New York, Chicago, Washington, San Francisco a Boston takmer 63 % oslovených využíva verejnú dopravu, a v týchto metropolitných oblastiach je vyššia mzda ako v USA ako celku.

Nie každý môže pracovať na diaľku. Záleží to od charakteru práce. Je jasné, že robotnícke povolania si vyžadujú každodennú prítomnosť na pracovisku. Možno to je dôvod, prečo v roku 2010 tí, ktorí pracovali z domu, zarobili o 11 % menej ako tí, ktorí cestovali do práce. Ale v roku 2018 už zarobili o 5 % viac.

Za rovnaké obdobie vzrástol počet Američanov, ktorí uviedli, že pracujú z domu, z 5,9 milióna na 8,3 milióna. Tento nárast sa začal začiatkom roku 2000, keď širokopásmové internetové pripojenie uľahčilo ľuďom zvládnutie pracovných úloh mimo kancelárie.

Ďalšia časť štúdie ukazuje, že ľudia, ktorí pracujú z domáceho prostredia, buď zarobia značne viac, alebo aj nie. Môže to byť spôsobené tým, že zatiaľ, čo niektorí ľudia pracujú z domu len na čiastočný úväzok, aby tým doplnili príjem domácnosti, iní patria k vedúcim pracovníkom, alebo pracujú v oblasti technológií.

Ako poznamenáva Bloomberg, prieskum nemusí byť celkom presný. V prieskume sa respondentov pýtali, ako pracovali minulý týždeň. Štatisticky tak nezachytil ľudí, ktorí v daný týždeň náhodou nepracovali z domu, ale niekedy tak robia. Prieskum Gallup z roku 2016 zistil, že 43 % amerických zamestnancov občas pracovalo na diaľku. Eurostat sleduje, či ľudia pracujú z domu „zvyčajne“ alebo „niekedy“, a za poslednú dekádu sa prvá skupina nerozrástla ako podiel pracovnej sily v EÚ, ale druhá skupina áno.



Podľa údajov Eurostatu v roku 2017 spravidla pracovalo v EÚ z domu mierne viac žien (5,3 %) ako mužov (4,7 %). V niektorých členských štátoch však bola situácia opačná. Týkalo sa to najmä Holandska (14,7 % mužov v porovnaní s 12,6 % žien) a Dánska (9,5 % v porovnaní so 7,6 %). Frekvencia práce z domu sa s vekom zvyšuje. V roku 2017 v EÚ zvyčajne pracovalo z domu iba 1,6 % osôb vo veku 15 - 24 rokov, pričom vo veku 25 - 49 rokov ich zastúpenie vzrástlo na 4,7 % a vo veku 50 - 64 rokov až na 6,4 %.

Vo všeobecnosti sa zdá, že trend práce z domu je dobrý. Štúdie ukázali, že zamestnanci, ktorí majú možnosť pracovať z domu, sú produktívnejší a s prácu spokojnejší. Dokážu tiež ušetriť čas a peniaze tým, že nemusia nikam dochádzať. Zároveň majú možnosť presťahovať sa na krajšie miesta.