Dosah tvrdého brexitu na SR sa odhaduje na 0,7 až 1,1 % HDP

dnes 13:16 -

Dosah tvrdého brexitu na slovenské hospodárstvo je ťažko presne kvalifikovať. Časť výpadku by mohla byť nahradená v obchode s inými krajinami Európskej únie a protiopatrenia Európskej komisie by mali mať čiastočne zmierňujúci vplyv. Uviedla to vo štvrtok na stretnutí s médiami v Bratislave makroanalytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Celkovo, ako povedala, by však brexit ubral z rastu slovenského HDP. Podľa jej slov Národná banka Slovenska (NBS) odhaduje dosah tvrdého brexitu na slovenskú ekonomiku v rozmedzí 0,7 až 1,1 % kumulatívneho prepadu HDP do roku 2023, najmä z dôvodu zahraničného obchodu.

Spojené kráľovstvo je pre Slovensko ôsmy najväčší partner v exporte a len za vlaňajšok tam Slovensko vyviezlo tovar v hodnote 3,5 miliardy eur, čo predstavuje 4,5 % celkového slovenského exportu.

Ako zdôraznila makroanalytička, treba však vidieť aj nepriame dosahy cez ostatných obchodných partnerov vzhľadom na otvorenosť slovenskej ekonomiky a zapojenie v európskych a globálnych hodnotových reťazcoch.

"Pretrvávajúca neistota však už dlhšie vplýva na trhy a časť z negatívneho vplyvu sa už do ekonomík EÚ presunula aj cez toto obdobie čakania na brexit," uzavrela Muchová.