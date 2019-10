Vláda má o návrhu rozpočtu na budúci rok rokovať budúci týždeň v pondelok

dnes 13:46 -

Vláda bude o rozpočte na budúci rok rokovať v pondelok 14. októbra. Tvrdí to štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, podľa ktorého bude rovnako v pondelok ešte pred rokovaním kabinetu o návrhu rozpočtu rokovať aj tripartita. Členom tripartity rezort financií návrh rozpočtu zašle na preštudovanie už vo štvrtok 10. októbra. „Máme jeden termín, ktorý budeme rešpektovať. Vláda do 15. októbra musí predložiť rozpočet do parlamentu a tak sa aj stane,“ povedal po stredajšom rokovaní kabinetu Kuruc.

Ako zároveň dodal, o návrhu rozpočtu rezort financií diskutoval aj s predstaviteľmi koalície. „Komunikovali sme s jednotlivými ľuďmi z koalície. To znamená, že veríme, že ten proces bude jednoduchý,“ tvrdí. Otázne však je, že či sa v rozpočte objavia aj príjmy zo sporného návrhu na zvýšenie spotrebných daní z tabakových výrobkov. „To sú politické rokovania a v tomto by som nechal odpoveď na niekoho iného,“ povedal Kuruc.

Vláda pôvodne plánovala v nasledujúcich rokoch vyrovnané hospodárenie. Po postupnom zhoršovaní ekonomického prostredia však analytici rezortu financií predpovedajú výpadok príjmov v objeme stoviek miliónov eur, svoje zohrajú aj náklady na koaličné daňové a sociálne opatrenia. Minister financií Ladislav Kamenický, ako aj premiér Peter Pellegrini, však avizovali, že schodok budúcoročného rozpočtu verejných financií by nemal prekročiť 0,5 % hrubého domáceho produktu.