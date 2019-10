Lekárske odborové združenie chce profesionálnu nomináciu nového šéfa úradu pre dohľad

dnes 15:16 -

Lekárske odborové združenie (LOZ) požaduje profesionálnu a morálne vhodnú nomináciu nového predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Združenie o tom informovalo na svojej webovej stránke. "LOZ opakovane upozorňovalo na nevhodnosť nominácie pána Haška na post predsedu úradu pre dohľad, dokonca už žiadalo i jeho odvolanie," píše združenie vo vyjadrení. Žiadalo odvolanie predsedu ÚDZS otvoreným listom adresovaným ministerke Kalavskej v septembri 2018 pri kauze dvojitých čakacích listín na bratislavskej neurochirurgii, v ktorej podľa združenia Haško ako predseda ÚDZS nekonal viac ako 5 mesiacov napriek písomnému upozorneniu a závažnosti problému.

"Pán Haško bol zástupcom riaditeľa Univerzitnej nemocnie Bratislava pre Nemocnicu Ružinov v čase, keď LOZ v roku 2014 odhalilo nevýhodný prenájom nemocničných parkovísk pre súkromnú firmu – išlo o parkovisko pri Nemocnici Sv. Cyrila a Metoda v Petržalke a pri nemocnici Ružinov," informovalo združenie. Ako združenie uviedlo, podľa ich prepočtov vtedy z prenájmu parkovísk mohla mať nemocnica mesačne pre potreby pacientov navyše od 37 tisíc do 73 tisíc eur. Namiesto toho zazmluvnila súkromnú firmu za mesačnú sumu 7 937 eur.

Lekárskych odborárov mrzí, že kompetentní konajú až po prevalení káuz a nemajú takmer žiadnu snahu kauzám predchádzať. "Ak by bol v roku 2016 nominovaný na riaditeľa ÚDZS človek, ktorý by prešiel verejným vypočutím, šlo by skutočne o bezúhonnú, odborne zdatnú osobnosť, nemuseli by dnes pacienti pochybovať o nedôslednom prešetrení kauzy čakacích listín na neurochirurgické operácie, ani by dnes Slovensko neriešilo pochybné rozdávanie licencií záchranným službám," informovalo združenie. Takéto správanie ministerstva zdravotníctva pri nomináciách na vedúce posty nielen ÚDZS ale i dôležitých úradov a nemocníc podľa LOZ znižuje dôveryhodnosť týchto inštitúcii a je na škodu celému systému, v konečnom dôsledku hlavne pacientom. "Ako lekári sme presvedčení, že ak má Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou napĺňať svoje zákonom stanovené funkcie dohľadu, a nie len zakrývať prešľapy v zdravotníctve, je nevyhnutná zmena spôsobu nominácie na spomínaný post," povedal predseda LOZ Peter Visolajský.

"LOZ navrhuje na post predsedu ÚDZS buď nezávislého odborníka, ktorý by bol nominantom profesných a odborových organizácií pôsobiacich v slovenskom zdravotníctve, alebo by tento post mal patriť parlamentnej opozícii. V oboch prípadoch je nutné verejné vypočutie kandidátov," konštatovalo združenie. Je to podľa nich jediná cesta, ako zabezpečiť nezávislé postavenie tejto inštitúcie v čase, keď mnohí spomedzi odbornej aj laickej verejnosti pochybujú o oprávnenosti jej existencie. "Žiadame, aby osoba na čele ÚDZS bola odborne aj morálne kredibilnou osobou," dodal Visolajský.