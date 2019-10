Hrozba recesie nemeckej ekonomiky pretrváva, napriek rastu priemyslu v auguste

dnes 14:31 -

Nečakaný nárast augustovej produkcie nemeckého priemyslu vyvolal "záblesk" nádeje, že najväčšia európska ekonomika by sa mohla vyhnúť recesii. Analytici však upozornili, že po mesiacoch poklesu priemyselnej výroby hospodárstvu stále hrozí recesia.

Spolkový štatistický úrad Destatis v utorok oznámil, že priemyselná produkcia v Nemecku v auguste vzrástla o 0,3 % po dvoch mesiacoch poklesu, zatiaľ čo analytici predpovedali, že sa výkon priemyslu aj v auguste zníži, a to o 0,1 %.

Pod oživenie priemyselnej produkcie sa podpísala výroba polotovarov a kapitálových produktov. No vo všeobecnosti nemecké výrobné odvetvie, ktoré je závislé od vývozu, už zápasí s recesiou. A ťahá nadol aj celú ekonomiku, ktorá v 2. štvrťroku medzikvartálne klesla. Viacerí ekonómovia očakávajú ďalší mierny pokles hospodárstva aj v období júl - september.

Neistoty spojené s plánovaným odchodom Británie z Európskej únie a globálne obchodné spory už začínajú poškodzovať aj nemecký trh práce. Ten bol doteraz "chrbticou" cyklu hospodárskeho rastu orientovaného na spotrebu, keďže vývoz sa znižuje.

Podľa Thomasa Gitzela, viceprezidenta VP Bank, vzhľadom na to, že priemyselná produkcia poskytuje detailnejší pohľad na hospodársky vývoj v 3. štvrťroku, by sa mohlo zdať, že nemecká ekonomika sa tesne vyhne recesii. Domnieva sa však, že augustové údaje o priemyselnej výrobe je potrebné brať s rezervou a považovať ich len za záblesk svetla. Očakáva, že v septembri bude produkcia negatívna. To znamená, že ekonomika v 3. štvrťroku aspoň mierne klesne.

Ďalším znakom toho, že pokles výroby bude pokračovať, bolo zníženie objednávok na nové priemyselné výrobky z Nemecka v auguste. a zároveň, nemecké združenie BGA v utorok revidovalo prognózu vývoja obchodu v roku 2019 smerom nadol. Očakáva, že tento rok sa vývoz zvýši maximálne o 0,5 %, namiesto o 1,5 % v predchádzajúcej predpovedi.

Koaličná vláda kancelárky Angely Merkelovej odoláva výzvam na zásadný balík výdavkov na podporu rastu. Dlhodobé oslabovanie nemeckej ekonomiky je pritom predzvesťou "hospodárskeho zdravia" eurozóny a môže vyvolávať bolesti hlavy v Európskej centrálnej banke, ktorá v septembri sľúbila balík stimulov na oživenie hospodárstva bloku.

Ekonómovia a nemecké obchodné záujmové skupiny vyzývajú Merkelovú, aby zmenila svoju politiku žiadneho nového dlhu a pôžičiek na financovanie stimulov. Ak bude ekonomika naďalej klesať, tlak na ňu sa zintenzívni.