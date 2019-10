Holandsko presunie časť národnej zlatej rezervy z Amsterdamu do Haarlemu

dnes 12:31 -

Holandská centrálna banka (DNB) potvrdila, že presunie časť národnej zlatej rezervy do dočasného depozitu v Haarleme, kým zabezpečí trvalé presťahovanie "zlatých prútov" do nového sídla DNB vo vojenských priestoroch v meste Zeist v centrálnej časti krajiny. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.

Banka chce presunúť rezervy zlata zo súčasnej adresy pre zrýchlenie renovačných prác svojich priestorov na námestí Frederiksplein v Amsterdame. Centrálna banka plánuje pretvoriť amsterdamskú kanceláriu na "znalostný inštitút", ktorý bude prístupný pre bežných občanov, skladovanie zlata by však tieto zámery sťažilo. Okrem toho, rušná doprava v centre mesta sťažuje prepravu peňazí a predstavuje nemalý bezpečnostný faktor.

DutchNews.nl pripomenul, že v útrobách amsterdamskej centrály DNB sa v súčasnosti nachádza 14.000 zlatých prútov, z ktorých každý váži 12,5 kilogramu. Celková hodnota tejto zlatej rezervy je 6,4 miliardy eur.

"Táto operácia nie je jednoduchá. Máme však skúsenosti s riešením takéhoto druhu prepravy. Už predtým sme preniesli časť holandskej zásoby zlata z USA do Holandska," povedala riaditeľka DNB pre obchodné operácie Maaike van Leukenová v rozhovore pre televíznu stanicu NOS. Upozornila, že z bezpečnostných dôvodov nemôže podrobnejšie opísať logistiku operácie zameranej na presun zlata.

Zlaté prúty, ktoré budú do roku 2023 dočasne umiestnené v prázdnych trezoroch bývalých tlačiarní peňazí Joh. Enschedé v Haarleme, predstavujú 31 % zlatých rezerv Holandska. Zvyšok národnej zlatej rezervy je uložený v trezoroch v New Yorku, Ottawe a Londýne.