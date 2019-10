Objem spotrebiteľských úverov v USA v auguste vzrástol o takmer 18 miliárd dolárov

dnes 11:16 -

Objem úverov amerických spotrebiteľov v auguste vzrástol silným tempom. Pomohlo tomu zvýšenie pôžičiek v segmente úverov na autá a študentských pôžičiek, ktoré bolo najvýraznejšie za tri roky. Celkový objem spotrebiteľských pôžičiek v USA v auguste stúpol o 17,9 mld. USD po júlovom posilnení o 23 mld. USD. Informoval o tom americký Federálny rezervný systém (Fed).

Pôžičky v kategórii úverov na autá a študentských pôžičiek sa v auguste sa zvýšili o 19,8 mld. USD. Bol to najsilnejší mesačný rast od augusta 2016. Úvery v segmente kreditných kariet však o 1,9 mld. USD klesli. Americká ekonomika sa v tomto roku spomalila v dôsledku zmiernenia globálneho hospodárskeho rastu a obchodnej vojny s Čínou. Silné výdavky spotrebiteľov však zatiaľ ekonomiku USA chránia pred negatívnymi šokmi. Ekonómovia sú presvedčení, že spotrebiteľské výdavky zostanú do konca roka vysoké, a to vďaka tomu, že nezamestnanosť v krajine je najnižšia za polstoročie.