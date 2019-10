Každý druhý Slovák využíva možnosť samoobslužného nakupovania

Zdroj: hornbach

Foto: TASR/AP

dnes 10:29 -

Podľa výsledkov prieskumu spoločnosti Median, samoobslužné nakupovanie využíva každý druhý Slovák, pričom ženy ju využívajú raz tak často ako muži. Až 60 % opýtaných žien uviedlo, že spôsob samoobslužného nakupovania využijú vždy keď je možnosť. Rovnako odpovedalo viac ako 30 % mužov. Na otázku ako často využívajú samoobslužné pokladne, odpovedalo 70 % opýtaných, že ich využívajú často alebo občas. Naopak, 3 % respondentov vo veku od 40 do 49 rokov uviedlo, že nemajú s týmto spôsobom nakupovania žiadne skúsenosti. Pozitívnu skúsenosť so samoobslužným nakupovaním uviedlo viac než 60 % opýtaných vo veku od 30 až 39 rokov. Ako najväčšiu výhodu samoobslužného nakupovania uviedli jednotlivé vekové kategórie rozdielne. Kým pre respondentov vo veku od 40 do 49 rokov je najväčším benefitom samostatnosť, pre vekovú kategóriu 30 až 39 rokov je najväčšou výhodou rýchlosť. Pre viac ako 60 % všetkých opýtaných je možnosť samostatného nakupovania pri výbere predajne dôležitá.

Prieskumu sa zúčastnilo 258 respondentov z košického kraja, vo veku od 18 rokov.