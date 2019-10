Školy sa môžu zapojiť do testu digitálnej inteligencie

dnes 10:31 -

Až 72 % mladých ľudí nevie, ako si nastaviť silné heslo na svoje online účty a priemerne len 14 % z nich vie, ako sa chrániť pred online hrozbami počas streamovania. To, že podozrivý mail treba ihneď zmazať a neotvárať, vedela len tretina študentov. Vyplynulo to z výsledkov testovania digitálne inteligencie, ktorý vlani na jeseň realizovala ČSOB.

Vzhľadom na nízku úspešnosť mladých v testovaní, s cieľom edukovať a poukazovať na tieto riziká, sa banka rozhodla spustiť ďalší, v poradí tretí ročník projektu. Školy sa doň môžu zapojiť do 8. novembra 2019.

Projekt má tri fázy. V prvej z nich si môžu všetci na webe projektu bez ohľadu na vek testovať svoje znalosti v oblasti digitálnej inteligencie. Dosiaľ tento test vyplnilo takmer 20.000 ľudí.

Následne môžu žiaci a študenti zapojiť svoje školy do projektu testovania počas týždňa digitálnej inteligencie. Vlani túto možnosť aktívne využilo 349 tried a 4382 študentov z celého Slovenska. Okrem vedomostí tak môžu získať aj vybavenie pre svoje počítačové učebne do svojich základných a stredných škôl.

Ako informovala TASR hovorkyňa banky Anna Jamborová, od 15. októbra do 8. novembra pribudnú na stránke www.digitalnainteligencia.sk pre školy bezplatné študijné materiály, ktoré pripravia vyučujúcich a študentov na vedomostný test. Následne, v týždni od 11. do 16. novembra 2019, banka sprístupní online platformu, cez ktorú môžu študenti absolvovať test z oblasti internetovej bezpečnosti. Počet študentov, ktorí sa zapoja do testu, je ľubovoľný.