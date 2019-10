Americký koncern HP zruší 7000 až 9000 pracovných miest

dnes 9:46 -

Americký výrobca počítačov a tlačiarní HP vo štvrtok (3. 10.) ohlásil ďalšie prepúšťanie.

Koncern v rámci svojej prestavby zruší 7000 až 9000 pracovných miest. Počet zamestnancov po celom svete by tak mal klesnúť o vyše 16 %.

HP chce prepúšťaním a ďalšími úspornými opatreniami ročne ušetriť okolo 1 miliardy USD (913,16 milióna eur). Najprv však rušenie pracovných miest výrazne zaťaží bilanciu koncernu. Do dokončenia jeho prestavby, ktorá by mala trvať do konca fiškálneho roka 2022, počíta s mimoriadnymi nákladmi vo výške 1 miliardy USD.

Koncern vlani podľa vlastných vyjadrení zamestnával 55.000 ľudí. HP už v uplynulých rokoch v rámci úsporných opatrení zredukoval pracovnú silu.

HP sa musí vyrovnávať s prudkým poklesom dopytu po osobných počítačoch (PC) a tlačiarňach. HP zostali po rozdelení firmy Hewlett-Packard v roku 2015 operácie v oblasti hardvéru. K výmene prichádza aj na čele firmy, keď predseda predstavenstva Dion Weisler prenechá vedenie dlhoročnému manažérovi HP Enriquemu Loresovi.