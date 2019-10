dnes 15:16 -

Britský sektor služieb v septembri oslabil. Index nákupných manažérov, ktorý zostavuje spoločnosť IHS Markit, klesol na šesťmesačné dno 49,5 bodu z augustovej hodnoty 50,6 bodu. Ocitol sa tak pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od rastu.

Výsledky prieskumu naznačujú, že ekonomika sa počas troch mesiacov do konca septembra medzikvartálne zmenšila o 0,1 % po tom, čo v predchádzajúcom štvrťroku klesla o 0,2 %. To by znamenalo, že Veľká Británia sa v treťom kvartáli ocitla v recesii, ktorú ekonómovia zvyčajne definujú ako dva za sebou nasledujúce štvrťroky poklesu výkonu hospodárstva. Sektor služieb totiž tvorí približne 78 percent ekonomiky Veľkej Británie.

Obavy z nástupu recesie zmierňujú údaje britského štatistického úradu (ONS) zverejnené koncom septembra, podľa ktorých ekonomika v júli rástla rýchlejším než odhadovaným tempom. Augustové dáta o HDP má štatistický úrad zverejniť 10. októbra.