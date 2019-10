Putin je pripravený v prípade potreby predĺžiť súčasný kontrakt o tranzite plynu

dnes 20:31 -

Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že je pripravený ponúknuť dočasné predĺženie kontraktu na dodávky plynu na Ukrajinu a tranzit cez jej územie, ak by sa súčasné rokovania skončili neúspechom, uviedla to agentúra DPA. Ako Putin povedal na okraj energetickej konferencie v Moskve, k dočasnému predĺženiu súčasnej dohody by mohlo dôjsť v prípade, že zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Európskej únie nedokážu v dohľadnom čase dospieť k dohode.

Zástupcovia Ruska, Ukrajiny a EÚ sa už niekoľko mesiacov usilujú dosiahnuť novú dohodu o tranzite ruského zemného plynu cez Ukrajinu do strednej a západnej Európy, ako aj o dodávkach pre samotnú Ukrajinu. Dohoda je pre EÚ kľúčová, keďže viacero členských štátov je závislých od dodávok suroviny z Ruska. Terajší 10-ročný kontrakt však platí len do konca tohto roka.

"Ukrajina sa v súčasnosti usiluje o implementáciu európskeho energetického balíčka," povedal Putin. Ak sa to do konca tohto roka podarí, Rusko je pripravené podpísať dohodu o tranzite na základe pravidiel Európskej únie. Ak by k dohode nedošlo, čo je pravdepodobné, potom by bolo možné súčasný kontrakt predĺžiť, dodal.