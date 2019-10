Projekt fueLCNG je v štádiu vyhlásenia štyroch medzinárodných tendrov

dnes 15:31 -

Projekt fueLCNG, ktorý na Slovensku realizuje Slovenský plynárenský priemysel (SPP), je v štádiu vyhlásenia tendrov na jednotlivé technologické celky. Pre TASR to potvrdil generálny riaditeľ SPP Štefan Šabík s tým, že pôjde o štyri medzinárodné tendre.

„Projekt sa začal realizovať zhruba pred rokom a pol, tá prípravná fáza odštartovala ešte o niečo skôr. Získali sme grant na rozvoj alternatívneho paliva, v tomto prípade aj CNG (stlačený zemný plyn) aj LNG (skvapalnený CNG) a na ochranu ovzdušia. Momentálne sme v štádiu vyhlásenia tendrov, zároveň už máme stanovené aj lokality, kde budú umiestnené plničky LNG aj CNG v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou,“ ozrejmil Šabík s tým, že dohromady bude na Slovensku 14 CNG staníc s technológiou zmeny na LNG a tri samostatné LNG stanice. Rozmiestnené budú na koridoroch diaľnic D1 a D2, aby bolo Slovensko takýmto spôsobom prejazdné aj pre Európu. „Ak dobre dopadne výberové konanie na tieto plničky, tak ja predpokladám, že by mohli byť uvedené do prevádzky za nejaké dva roky,“ upozornil Šabík.

Podľa neho je paradox, že hoci Európska únia tlačí na znižovanie emisií z áut, realita je úplne iná, čo vyplýva zo štúdie, ktorú zverejnila asociácia automobilových výrobcov, a kde merajú priemerné výpuste z novo nakúpených áut. „Je zaujímavé, že hoci od roku 2007 bol v tomto smere pokles, posledné dva roky to opäť začalo stúpať a dostali sme sa už na číslo 120 gramov CO2 na kilometer. Z toho vyplýva, že tá snaha je obrovská, ale efekt je presne opačný. Preto si myslím, že je to výzva pre nás, aby sme prostredníctvom alternatívnych palív znížili výpuste emisií, ktoré produkujú automobily,“ skonštatoval Šabík.

Podľa neho má LNG veľký priestor na využitie najmä v ťažkej nákladnej a autobusovej doprave v mestách, ale tiež je potenciál napríklad v riečnej doprave. CNG je skôr vhodná pre osobnú dopravu. Zároveň dodal, že sieť LNG plničiek v Európe sa ešte len začína tvoriť, z čoho môže Slovensko ťažiť a zostať tak na mape veľkých dopravných koridorov. „Súčasťou tohto projektu je aj prvé skvapalňovacie zariadenie zemného plynu na Slovensku, takže možno predbehneme v tomto aj Českú republiku. Prostredníctvom LNG vieme vytvárať takú virtuálnu sieť a dostať sa tak na miesta, kde nie je klasický rúrový rozvod. Aj preto sme to tak museli riešiť v prípade diaľnic, kde nemáme žiadne väčšie rozvody plynu,“ vysvetlil Šabík.

Vidí veľkú príležitosť napríklad aj na Dunaji, ktorý má byť „remotorizovaný“ z dieselových remorkérov na LNG a Bratislava je v strede cesty z Nemecka do Čierneho mora. Podľa neho existuje projekt, v rámci ktorého sú pripravené prístavy, kde by mohlo dôjsť k tankovaniu takýchto lodí, takže je to perspektíva do budúcna. „Ide o plávajúci terminál, aj keď naše zariadenie bude postavené na ostrove,“ dodal. Zároveň je podľa neho veľká príležitosť pri prepojení a využití zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie. „Ak chceme do budúcna skončiť s uhlím, tak núka sa tu plyn ako základná báza, cez ktorú by sa vyrábala elektrická energia,“ uzavrel riaditeľ SPP.