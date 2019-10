Pád veľkého hráča: Finanční žraloci vsadili na krach

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:59 -

Kto by to pred zhruba rokom bol predvídal? Ešte na jar 2018 sa všetko zdalo byť v najlepšom poriadku. Akcie Thomas Cook sa obchodovali za 1,46 libry a dlhopisy splatné v roku 2023 prinášali investorom slušných 3,5 % ročne. Výhľad na budúce roky sa u väčšiny analytikov dal označiť za pozitívny. Preskočme rok a štvrť dopredu a situácia je úplne opačná. Neprispôsobenie sa zmenám, laxný prístup k finančnému riadeniu a nedotiahnutá diverzifikácia sa okrem iných príčin postarali o pád najstaršej cestovnej kancelárie na svete.

Zadlženosť skupiny Thomas Cook sa tradične v rámci roka podľa prebiehajúcej sezónnosti pravidelne nafukovala a klesala. Alarm však mal spustiť postupne rastúci objem dlhov. V minulosti musel Cook už limitovať výplatu dividend, no podarilo sa mu problematický vývoj zvrátiť. V roku 2017 bolo čisté zadlženie na úrovni 50 miliónov dolárov. Na prvé signály v posune trhu smerom od paušálnych dovoleniek a zmeny spotrebiteľských zvykov však manažment akosi nezareagoval.

Nedostatky sa v plnej nahote objavili v roku 2018. Pokles objednávok na ďalšiu letnú sezónu nechal Cooka stáť pod studenou sprchou. Na rozdiel od konglomerátu TUI, ktorý má viac diverzifikovaný balík produktov (okrem cestovnej kancelárie vlastní hotelové siete, prevádzkuje flotilu zaoceánskych lodí) nemal Cook potenciál odchytiť do svojej siete mileniálov, ktorí lietajú low costom a ubytujú sa cez booking.com či iné platformy.





Píše sa marec 2019 a čisté zadlženie už nie je 50 miliónov dolárov, ale vystrelilo na 1,5 miliardy. Sezónny výkyv v cash flow medzi letnými mesiacmi a decembrom bol takmer miliarda. Platby hoteliérom za minulú sezónu a zálohy partnerom na tú budúcu boli každoročne náporom na bilanciu. Ďalším tlakom na súvahu boli odpisy hodnôt (goodwillu), ktoré boli potrebné po prevzatiach iných firiem, kde sa spätne ukázalo, že cena zaplatená za prevzatie bola vyššia ako hodnota preberaného subjektu. Niekoľko týchto opravných položiek za sebou dostalo vlastné imanie do negatívnych čísiel a súvaha vykazovala mínus 1,3 miliardy záporného vlastného imania. Ďalší impulz pre finančných žralokov z vôd hedžových fondov a špekulantov. Tí pomaly začali otvárať svoje pozície na deriváty naviazané na dlh Thomas Cook. Credit default swapy uzatvorené fondmi a inými hráčmi na ochranu pred krachom firmy začali naberať na objeme.

Vzhľadom na charakter podnikania, nemal Cook veľa aktív, ktoré by mohol predať a z výnosu z predaja navýšiť vlastné imanie. Po dlhom otáľaní sa manažment rozhodol, že ponúkne na predaj samostatnú divíziu - celý letecký biznis. Následne si však uvedomili, že ani tento predaj by zrejme chod firmy nezlepšil. Proces tak bol pozastavený. To zrejme zalarmovalo poskytovateľov finančných a platobných služieb. Najmä kartové firmy ako Visa a Mastercard zmenili svoj prístup a prestali Cooku vyplácať plnú výšku úhrad od svojich zákazníkov. Odôvodnenie zo strany kartových spoločností znelo: „ak sa dostanete do problémov, budú si naši držitelia kariet nárokovať vrátenie platieb a musíme si na to vytvoriť vankúš“.

Varovné signály mohli zalarmovať aj dodávateľov, ktorí skrátili lehoty splatnosti na svojich faktúrach. To všetko nabralo zrejme na intenzite a rýchlosti, takže vedenie Cooku muselo konať pod tlakom, Finančná potreba z mája 2019 vo výške 300 miliónov libier sa nafúkla na 900 miliónov v auguste.





Keď sa dostali akcionári a veritelia Thomas Cook pred požiadavku finančnej reštrukturalizácie (450 miliónov mal vložiť čínsky Fosun a 450 miliónov dlhu sa malo zmeniť na akcie), nastali protichodné záujmy naberať na intenzite. Banky by museli náhle ako akcionári dlhšie čakať na svoje peniaze, hedžovým fondom hrozilo nevyplatenie z kontraktov CDS (a nešlo o drobné - v hre bolo 250 miliónov) a posledná inštancia – vláda Borisa Johnsona sa k požiadavke o finančnú pomoc postavila tiež chrbtom.

Na európskom nebi od arabskej jari a Tureckého pokusu o prevrat vládla nadkapacita lietadiel a hustota premávky viedla k meškaniam s viac hodinovým trvaním. Zmiznutie tak veľkého hráča ako bol Cook sa zrejme odzrkadlí v budúcej sezóne. Kto môže byť obeťou sú hotelové zariadenia napríklad v Grécku (minister turizmu to v Grécku okomentoval ako cunami po zemetrasení stupňa 7), kde trávili britskí turisti svoje letné dovolenky. Je tiež možné, že ceny dovoleniek by mohli o rok klesnúť. Ak však vezmeme do úvahy aj hroziace spomalenie svetového hospodárstva, je možný aj pokles dopytu zo strany spotrebiteľov o dovolenky. Na druhej strane sa môžu hoteliéri budúcu sezónu snažiť o nahradenie výpadku príjmov zapríčinených poklesom objednávok od zaniknutého Cooka. Môže im napadnúť zvýšiť ceny a tak dohnať prepad v príjmoch. Každopádne, zmeny bude zaujímavé sledovať.