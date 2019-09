Technologický analytik: Ocenenie spoločnosti Apple už nebude pre investorov atraktívne

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;YT/ Albert Shanker Institute

dnes 0:29 -

Akcie spoločnosti Apple už nie sú podľa jedného z najlepších technologických analytikov z Wall Street, presvedčivou investíciou. Odôvodňuje to tým, že Apple prechádza od obchodného modelu založeného na zariadeniach k modelu, ktorý kladie dôraz na príjmy zo služieb.



Andy Hargreaves z Keybanc Capital Markets považuje presun na konkurenčný trh za riskantný, pretože firmy na ňom uspejú alebo zlyhajú na základe toho, aký vysoký zisk si pripíšu od každého používateľa. Podľa analytika je to pre výrobcu iPhonov nesprávny krok, pretože hrubý zisk na jedného používateľa za posledných päť rokov klesal o 10 % ročne.







"Sme presvedčení, že Apple už nebude tak atraktívne oceňované v porovnaní s inými veľkými spoločnosťami v oblasti služieb. Ak chceme Apple zaradiť medzi spoločnosti poskytujúce služby, mali by sme ju oceniť na základe typických ukazovateľov ako je rast, výnosy a zisk na používateľa. Rast počtu používateľov Apple spomaľuje v dôsledku saturácie trhu a jej hrubý zisk na jedného používateľa klesá... Podľa nášho názoru to nie sú príliš atraktívne ukazovatele pre odvetvie služieb. Predaj hardvéru Apple je nevyhnutný pre takmer všetky služby z ponuky firmy. Oba segmenty sú súčasťou súdržného celku. Výkazy Apple z hľadiska príjmov z hardvéru a služieb a hrubého zisku je z nášho pohľadu irelevantné, pretože zmeny vo výkazoch jednotlivých segmentov prinútili Apple účtovať aj to, čo by sa inak považovalo za predaj hardvéru v segmente služieb.“

Napriek negatívnemu výhľadu KeyBanc, akcie Apple v roku 2019 ľahko prekonali širší akciový trh o 40 %, kým index S&P 500 si pripísal len 19 %.





Napriek tohtoročnej výkonnosti, Hargreaves tvrdí, že ani rezervácia predaja hardvéru v segmente služieb nemusí byť vzhľadom na nedávne čísla predaja iPhonov postačujúca.



„Odhadujeme, že počet vlastníkov iPhonov je 420 miliónov a za posledných 12 mesiacov stagnuje. Trh špičkových smartfónov sa zdá byť už nasýtený a my vidíme obmedzené príležitosti na výrazné zvýšenie podielu. To naznačuje, že ďalší rast počtu používateľov iPhonov bude naďalej spomaľovať. V dôsledku toho považujeme akcie za plne ocenené na súčasnej úrovni a radšej by sme volili akcie Facebooku, či Google," napísal Hargreaves, ktorý patrí k popredným technologickým analytikom Wall Street. Je na 106. mieste z celkového počtu 5 550 analytikov Wall Street sledovaných spoločnosťou TipRanks. Investori, ktorí sledovali jeho nákupné a predajné odporúčania, dosiahli od januára 2009, podľa TipRanks, priemernú návratnosť 23,5 %.