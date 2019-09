dnes 15:31 -

Platobné termíny v slovenskom strojárstve sú oveľa dlhšie ako pred rokom. Vyplýva to z barometra platobnej morálky spoločnosti Atradius. Platobné podmienky poskytnuté slovenskými respondentmi v strojárskom odvetví sú v krajine vôbec najdlhšie zaznamenané, a to v priemere 44 dní oproti 33 dňom v minulom roku. „Toto je pravdepodobne odrazom snahy podnikov v sektore udržať si konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch prostredníctvom predĺženia doby splatnosti na faktúrach,“ konštatuje Atradius.

Respondenti v stavebnom sektore zase nastavujú najkratšie platobné podmienky (priemerne 28 dní), ktoré zostali v porovnaní s minulým rokom na podobnej úrovni. Obchodné úverové riziko je najvyššie v slovenskom stavebníctve a najvýraznejší pokrok v rýchlosti úhrad bol podľa barometra pozorovaný v poľnohospodársko-potravinárskom a IKT - elektronickom sektore. Podiel nedobytných pohľadávok je najvyšší v chemickom sektore.

Respondenti z veľkých podnikov na Slovensku predĺžili platobné podmienky pre zákazníkov v priemere najviac, a to o 50 dní. Mikropodniky ponúkali najkratšiu dobu splatnosti, v priemere 24 dní od dátumu fakturácie. Slovenské mikropodniky premieňajú faktúry po lehote splatnosti na hotovosť najrýchlejšie. V súlade so zlepšením priemerného času, za ktorý slovenskí respondenti dokážu zinkasovať faktúry po splatnosti, sú mikropodniky na Slovensku v súčasnosti najrýchlejšie vo vymáhaní platieb po termíne. Dochádza k tomu v priemere 31 dní od fakturácie, v porovnaní so 43 dňami z minulého roka. Naproti tomu to trvá malým a stredným podnikom 46 dní a veľkým podnikom až 54 dní.

Atradius je globálny poskytovateľ poistenia pohľadávok, záruk a inkasných služieb so strategickou účasťou vo viac ako 50 krajinách. Atradius je členom skupiny Grupo Catalana Occidente, jedného z najväčších poisťovateľov v Španielsku a jedného z najväčších poisťovateľov pohľadávok na svete.