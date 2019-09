Do nemocničného holdingu Penta Hospitals International možno vstúpia zahraniční partneri

dnes 14:16 -

Do nadnárodného nemocničného holdingu Penta Hospitals International možno vstúpia zahraniční partneri. O tom, že Penta pre svoje nemocnice na Slovensku, ale aj v Česku a Poľsku začala hľadať strategického zahraničného partnera v stredu informoval portál eTrend.sk. "Naša spoločnosť sa nebráni možným jednaniam s potenciálnymi záujemcami o vstup do nadnárodného nemocničného holdingu Penta Hospitals International," uviedol pre agentúru SITA hovorca Penty Gabriel Tóth. Ako dodal, neiniciovali však žiadny formálny proces. Ak by podľa neho k takémuto vstupu malo dôjsť, chcú si určite ponechať manažérsku kontrolu, to je zásadná podmienka, keďže zdravotníctvo a nemocnice predstavujú strategický a dlhodobý pilier ich podnikania.

Rokovania o možnom vstupe by sa týkali tých strategických investorov, ktorí sú významnými medzinárodnými hráčmi v zdravotníckom sektore. "Možný vstup investora by bol zaujímavý hlavne z pohľadu získania cenného know-how a aj väčšej finančnej sily, či už na masívne investície do našich nemocníc, alebo aj pre prípad možnej expanzie nášho nemocničného podnikania mimo Českej republiky, Slovenska či Poľska," dodal Tóth.

Penta Hospitals International je najväčším nadnárodným reťazcom nemocníc v strednej a východnej Európe a prevádzkuje viac ako 65 jednotiek, z toho 33 nemocníc a viac ako 32 ambulancií v Českej republike, Poľsku a na Slovensku.

https://www.etrend.sk/firmy/penta-sa-chce-delit-o-nemocnice-vieme-kde-si-pre-ne-hlada-spoluvlastnika.html?itm_site=etrend&itm_template=homepage&itm_area=homepage&itm_module=topbox&itm_position=3