Bublina menom pasívne investovanie

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:15 -

Majetok investovaný do pasívne spravovaných akciových podielových fondov a fondov obchodovaných na burze (ETF) v posledných rokoch stabilne rástol a na konci roka 2010 dosiahol viac ako 1 bilión dolárov. Nárast popularity indexového obchodovania prispieva k zvýšeniu systematického trhového rizika. Väčšia miera indexového obchodovania vedie k vyššej korelácii výnosov naprieč akciami.

Je možné, že indexové fondy a ETF spôsobili, že sa viac akcií pohybovalo jedným smerom, ale Ben Carlson upozorňuje na nesúlad medzi príčinami a dôsledkami. Trhy sa pomaly stávajú mikroefektívnejšie a makroefektívnejšie, ale vyššie korelácie výnosov medzi akciami pravdepodobne súvisia podľa neho skôr s tým, že finančné trhy sa za posledných 25 rokov čoraz viac profesionalizujú.

Hedžové fondy vzrástli z približne 120 miliárd dolárov v roku 1997 na takmer 3 bilióny dolárov. Na celom svete existuje viac ako 9 000 podielových fondov a 5 000 ETF. Rast indexových fondov nastal v období, keď sa zaznamenal nárast najrôznejších profesionálne spravovaných produktov. Pravdepodobne je to jeden z mnohých dôvodov, prečo jednotlivé akcie sa nemusia správať tak, ako tomu bolo v minulosti. Navyše ľudia sústavne nakupujú akcie bez ohľadu na fundamenty a mnohí veria, že budú z dlhodobého hľadiska vždy rásť. Carlson sa pýta, či by sa dalo považovať za riziko, že investori vkladajú svoje peniaze do lacných, daňovo efektívnych fondov s nízkym obratom, ktoré prekonajú väčšinu profesionálnych investorov. Pri výpočte priemerných nákladov na správu sa o takéto riziko nebude nikto zaujímať. Neverí však, že všetci investori do indexových fondov si myslia, že na trhu nejestvuje žiadne riziko. Iba za posledných 20 rokov boli ľudia svedkami toho, ako burza dvakrát padla takmer na polovicu. Existujú investori s nerealistickými očakávaniami, to však platí rovnako aj o indexových fondoch, aktívnych fondoch, jednotlivých akciových tituloch, rizikovom kapitáli, súkromnom kapitáli atď. Určitá časť davu bude vždy príliš chamtivá. Definícia trhového rizika je pre každého investora rôzna. Znamená niečo celkom iné v závislosti od ich životného cyklu.

Pri uvažovaní o riziku na akciovom trhu sa na trh nemôžete jednoducho pozrieť z hľadiska ocenenia, výnosov, alebo potenciálu. Investovanie na akciovom trhu je pre mladých ľudí zriedkavo rizikovým podnikom, pretože zvyčajne majú:

- dostatok ľudského kapitálu, ale málo finančných prostriedkov,

- dostatok času na prečkanie dlhých medvedích trhov,

- pred sebou množstvo medvedích trendov, s ktorými sa budú musieť v budúcnosti vysporiadať,

- schopnosť šetriť peniaze v priebehu času pri nižších cenách.





Akcie sú pre mladých ľudí riskantné, iba ak sa neustále snažia opustiť pozíciu, najmä potom, čo už ceny padli. Pre mladých investorov zlyhania akciového trhu nie sú vo svojej podstate rizikom, s ktorým by sa mali zaoberať, tvrdí Carlson.



Podobne sa pozerá aj na starších ľudí. Investovanie na akciovom trhu môže byť pre nich rizikovým podnikom, pretože zvyčajne majú:

- viac finančného kapitálu než ľudského,

- menej času na prečkanie medvedích trhov,

- menej schopností ušetriť peniaze pri nižších cenách.







Znamená to však, že starší investori by mali úplne ignorovať akciový trh, pretože pre nich znamená vyššie riziko? Pravdepodobne nie, pokiaľ nebudú mať ušetrené veľké množstvo peňazí (alebo budú mať veľmi nízke životné náklady). Starší investori môžu potrebovať mať po ruke kapitál, čo znamená, že by mali diverzifikovať. Mať správne návyky na výdavky. Mať dostatok likvidných rezerv, aby si pomohli počas nevyhnutných poklesov.

Riziko akciového trhu teda nie je medzi investormi konštantné.



Investovanie do akéhokoľvek finančného nástroja sa vždy spája s rizikami. Ľudia sú dnes veľmi dobre informovaní, pokiaľ ide o poukazovanie na problémy, ale nemajú po ruke riešenia. Volia pasívne fondy, lebo nie sú veľmi zdatní pri vypracovaní vlastného úspešného finančného plánu.