Stav, ktorého sa všetci obávali: Otras na svetovom trhu s ropou

Zdroj: ČTK;patria;Reuters;Bloomberg;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:21 -

Saudská Arábia je najväčším svetovým vývozcom ropy, útoky zasiahli najdôležitejšie miesta jej ropného priemyslu. Ropné zariadenia Abkajk a Churajs sú priamo zodpovedné za zhruba 5 % globálnej dodávky ropy, nepriamy vplyv však majú oveľa významnejší. V sobotu ráno tam vypukol požiar po tom, čo ich zasiahli strely z bezpilotných lietadiel. Analytici dopad útoku označujú za rozsiahlejší, než bol prípad Kuvajtu a Iraku v auguste roku 1990 či Iránu v roku 1979. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila jemenská povstalecká skupina Jemenskí húsíovia. Americký minister zahraničia Mike Pompeo zo zodpovednosti obvinil Irán a na twitteri uviedol, že nie sú žiadne dôkazy o tom, že by údery prišli z Jemenu.

Výpadok chce kráľovstvo vykryť čerpaním z ropných zásob spoločnosti Saudi Aramco. Štátna ropná firma by podľa zdrojov CNBC počas pondelka mala byť schopná pokryť zhruba tretinu svojej bežnej kapacity. Zo zásob môže čerpať na krytie bežných dodávok počas 35 až 40 dní.

Okrem ťažby ropy útoky podľa ministra energetiky Abdalazíza bin Salmána obmedzili aj ťažbu plynu. Jeho produkcia sa znížila asi o dve miliardy kubických stôp denne (56,6 milióna kubických metrov). Podľa The Wall Street Journal, ktorý sa odvoláva na nemenovaného úradníka zo Saudskej Arábie, krajina plánuje obratom obnoviť tretinu zo stratenej produkcie. Návrat do normálu by ale mohol trvať až niekoľko týždňov.





Protiiránske sankcie, incidenty s tankerom či zostrelenie dronov nad Hormuzským prielivom, ktorý je strategickou trasou pre dopravu ropy, prešli trhy prakticky bez povšimnutia. To, čo sa stalo teraz, je ale úplne odlišným prípadom. Kľúčové je, ako dlho bude výluka zničených ropných prevádzok trvať. To zatiaľ známe nie je. Podľa zdroja agentúry Reuters to potrvá týždne.

Útok na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco na východe Saudskej Arábie uvrhol svetový ropný trh do stavu, ktorého sa všetci obávali. Vynútené zníženie produkcie ropy o 5,7 milióna barelov denne, čo zodpovedá asi polovici saudskoarabskej dennej ťažby, je nebezpečnou situáciou, v ktorej sa podľa agentúry Bloomberg ukáže, ako citlivý ropný trh v skutočnosti je. Udalosť podľa analytikov určite spôsobí rast cien ropy a dnes poslala dole akcie nielen v Saudskej Arábii, ale aj na ďalších burzách na Blízkom východe.





Dĺžka uzávery a presný rozsah škôd, ktorý tiež ešte nie je známy, sa odrazí aj na cene ropy. Hrozbou je aj to, že ak trhy nebudú mať dostatok informácií, povedie to obchodníkov k presvedčeniu, že nastal najhorší možný scenár. Energetickí analytici citovaní nemeckým portálom Deutsche Welle už teraz predpovedajú prudký rast cien. "Akýkoľvek útok na Saudskú Arábiu určite povedie k otrasu na ropných trhoch," vyhlásila Bernadette Johnsonová z analytickej spoločnosti Enverus. Prípadný dlhodobý výpadok podľa nej povedie k veľkému výkyvu ceny, kým sa dodávky neobnovia.

Niektorí analytici pre CNBC predpovedali, že ropa môže zamieriť až k 100 dolárov za barel, v piatok sa pritom barel severomorskej ropy Brent obchodoval okolo 60 dolárov.

Ešte pred sobotňajším útokom bol ťažko predstaviteľný prielom v americko-iránskych vzťahoch. Teraz, keď americký minister zahraničia Mike Pompeo z útoku priamo obvinil Teherán, sa možnosť, že by výpadky saudskoarabskej ropy nahradila iránska ťažba, javí ako prakticky nepredstaviteľná. Pokiaľ ale výluka bude trvať prinajmenšom rádovo v týždňoch, budú mať ázijskí kupci snažiaci sa zásobiť tamojšie smädné rafinérie ďalší dôvod rokovať o nákupoch s Teheránom.

Podľa Bloombergu nie je ani jasné, čo bude znamenať pre trhy uvoľňovanie strategických zásob, aby sa výpadok v dodávkach ropy pokryl. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) oznámila, že situáciu monitoruje a že trhy sú teraz dostatočne zásobené. Takéto vyhlásenie naznačuje, že IEA očakáva rýchle sprevádzkovanie odstavených saudskoarabských prevádzok.

Isté podľa Bloombergu je však to, že ropný trh vstúpil do nového a nebezpečného obdobia. Korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý vedie intervenciu saudskoarabskej koalície v Jemene, bude takmer určite musieť na incident zareagovať, a to obzvlášť v prípade, že výpadok ropy bude dlhodobejší.

Prémia za geopolitické riziko

"Tento útok má materiálne dôsledky pre trh s ropou, pretože stratu dodávok zo Saudskej Arábie, 5 miliónov barelov za deň, nie je možné dlhodobo uspokojiť existujúcimi zásobami a obmedzenou nevyužitou kapacitou ostatných členov skupiny OPEC +,“ napísal Alan Gelder, viceprezident pre rafinérske, chemické a ropné trhy v Wood Mackenzie."Prémia za geopolitické riziko sa vráti k cene ropy," uviedol Gelder.

Ceny ropných futures do polovice roku 2020 skutočne naznačujú, že na trhu sa vytvára riziková prirážka, uviedol Leon Goldfeld, portfólio správca aktív JP Morgan Asset Management. "V podstate budete predpokladať, že akákoľvek kapacita, ktorú ste dosiahli, sa vráti a bude fungovať do polovice budúceho roka," uviedol Goldfeld pre CNBC. Ale "aj vtedy, ak by cena stúpala, zvýšila by sa o približne 6- 7 % namiesto 10 %, ktoré vidíme na spotovom trhu, takže trhy vytvárajú rizikovú prirážku,“ vysvetlil Goldfeld.

Ak by však výpadok zo Saudskej Arábie pretrvával dlhší čas, ceny ropy by mohli dosiahnuť aj 80 dolárov za barel, uviedla S&P Global Platts 'Cottle. Vzostupná tendencia však nemusí byť udržateľná pri slabosti globálnej ekonomiky, uviedol Edward Bell, riaditeľ komoditného výskumu NBD. "Cenový nárast Brentu až na 70 dolárov za barel je presne to, čo v tejto fáze pre globálnu ekonomiku nie je žiadúce," uviedol Bell pre CNBC. "Nemáme globálnu ekonomiku, ktorá môže akceptovať cenu ropy na 70 až 80 dolárov za barel. Čakal by som teda, že aj keby sme mali prudký nárast a udržal by sa niekoľko týždňov, reakcia na strane dopytu by opäť mohla tento cenový pohyb znížiť,“ uviedol Bell.