Inflácia v júli zrýchlila, zdražel benzín, dovolenky i poštové služby

dnes 13:46 -

Inflácia v júli 2019 sa zrýchlila, zdražel benzín, dovolenky aj poštové služby, zatiaľ čo sezónne zlacnenie potravín bolo miernejšie ako zvyčajne. Uviedol to v komentári k júlovým spotrebiteľským cenám analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

"Dôvody júlového zrýchlenia rastu cien je potrebné hľadať vo vyšších cenách pohonných hmôt, v miernejšom sezónnom poklese cien potravín a ako zvyčajne aj v zrýchlení rastu regulovaných cien. Naopak, dopytová inflácia ostala v júli nezmenená na svojich tohtoročných maximách," spresnil.

K zvýšeniu inflácie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom prispeli tentoraz podľa neho aj regulované ceny, ktoré v porovnaní s júnom zdraželi o 0,3 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,0 % na 4,2 %. Dôvodom júlového zvýšenia regulovaných cien boli takmer výlučne ceny na poštách - ceny klasických poštových služieb zdraželi až o 24,7 %, ceny finančných služieb na poštách o 13,4 %. V úhrne ceny na slovenských poštách zvýšili v júli celkovú infláciu takmer o jednu desatinu.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v júli podľa Koršňáka už tradične klesali, tento rok o 0,3 %, keď ich nadol ťahal najmä sezónny pokles cien ovocia a zeleniny, ale výraznejší pokles cien nealkoholických nápojov a cien olejov a tukov (kam sa radí aj maslo). Na druhej strane, pokles cien opäť tlmil nárast cien mäsa (najmä hydiny, údenín a bravčového mäsa). Navyše, sezónny pokles cien ovocia a zeleniny bol tento rok výrazne miernejší ako zvyčajne.

"Inflácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala stále pohybovať tesne pod úrovňou 3 %. Proinflačne by mali pôsobiť vyššie ceny potravín aj pokračujúci prenos vyšších miezd v ekonomike do cien služieb. Naopak, skôr protiinflačne by mali v najbližších mesiacoch pôsobiť ceny pohonných hmôt, ktorých ceny nateraz už pravdepodobne vrcholili. Na druhej stane, tlak z dopytovej inflácie by sa mal postupne stabilizovať a na prelome rokov by sa mohol začať pozvoľna zmierňovať, a to pod vplyvom slabnúceho ekonomického rastu. Nižšie dopytové tlaky by sa mali na inflácii naplno prejaviť v roku 2020, keď očakávame jej návrat tesne pod úroveň 2 %," dodal Koršňák.

Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, k rastu inflácie v júli prispeli hlavne ceny služieb (najmä v oblasti pošty a spoje, v rekreácii a kultúre – vplyv letných dovolenkových zájazdov), ako aj ceny v doprave, ktoré vzrástli medzimesačne o 0,6 %.

"Celkovo ceny služieb odzrkadľujú zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a následne vyšší disponibilný príjem domácností. Na druhej strane, v porovnaní s júnom sa znížili ceny potravín o 0,2 %, a to hlavne pre nižšie ceny zeleniny, ovocia, olejov a tukov. V tomto roku očakávame priemernú spotrebiteľskú infláciu na úrovni 2,5 %," doplnila Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,9 %. Spotrebiteľské ceny sa v júli v porovnaní s júnom v úhrne zvýšili o 0,1 %.