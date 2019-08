Správy o deviatej večer: Nová posadnutosť Wall Street

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:04 -

Po pondelkovej korekcii na trhu sa budú obchodníci viac zameriavať na podnety od čínskej centrálnej banky, hlavne pri určovaní strednej hodnoty pre jüan. Centrálna banka ju včera nastavila na vyššiu úroveň oproti doláru než sa očakávalo, čo v utorok pomohlo americkým akciám zotaviť sa z najhoršieho dňa v tomto roku.

V nedeľu PBOC nechala juan oslabiť na najnižšiu úroveň proti americkému doláru za viac ako 10 rokov, čo vyvolalo obavy, že Čína umelo nechá zoslabovať svoju menu v rámci obchodnej vojny so Spojenými štátmi americkým. "Novinkou, ktorú ľudia budú sledovať každú noc, je stanovenie úrovne jüanu voči doláru," povedal Keith Lerner, hlavný marketingový stratég spoločnosti SunTrust Private Wealth. „To bude každý deň vytvárať zmenui sentimentu spolu so správami z Číny."







Čína v pondelok večer stanovila stred jüanu na 6,9683 za americký dolár, vyššie ako bol odhad agentúry Reuters 6,99736. To sa odrazilo na indexe Dow Jones, obchodoval približne o 300 bodov vyššie, čo je rast o 1,1 %. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite získali v utorok 1,2 % a 1,4 %. Tieto zisky odstránili časť prudkých strát z pondelkového obchodovania. Výpredaj bol vyvolaný potom, čo Čína dovolila oslabiť svoju menu nad 7 dolárov, čo vyvolalo obavy, že čínske orgány oslabujú juanov ako protiopatrenie k dodatočným clám zo Spojených štátov.

Guvernér Čínskej ľudovej banky Yi Gang trval na tom, že Čína sa nijak nepodieľa na devalvácii svojej meny z dôvodu konkurenčného boja. Ministerstvo financií USA napriek tomu označilo Čínu za menového manipulátora. „Mena je z krátkodobého hľadiska kľúčovým faktorom, pokiaľ ide o to, čo bude trh sledovať z hľadiska krátkodobého smerovania,“ uviedol Gregory Faranello z AmeriVet Securities.