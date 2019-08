Výpredaj: Menový manipulátor vyslal na trhy negatívny signál

Zdroj: BI;MW

Najnovšie nezhody medzi dvoma najväčšími ekonomikami na svete zhoršili obavy investorov a odštartovali krvavý kúpeľ výpredaja na Wall Street.Americké akcie zaznamenali najväčší jednodňový pokles v roku 2019. Aj výnosy dlhopisov klesli v obavách z perspektívy globálneho rastu.



Index S&P 500 uzavrel s poklesom o 3 %, Dow Jones o 2,9 % a technologicky Nasdaq o 3,5 %. Vzhľadom na potenciálny dopad totálnej obchodnej vojny, výpredaj dorazil aj do Európy, FTSE klesol o 2,5 %, nemecký DAX o 1,8 % a francúzsky CAC o 2,2 %.

Cena železnej rudy klesla o 6,6 %, ropy Brent o 3,1 %. Cena zlata, považované za bezpečné útočisko počas volatility na akciovom trhu, si pripísalo okolo 1,6 %. Je zrejmé, že zlato poskočilo na najvyššie hodnoty voči britskej libre, japonskému jenu, ako aj kanadským a austrálskym dolárom. Cena bitcoinov, ktorá sa tiež považuje za alternatívu k akciám, v pondelok vyskočila o približne 1 000 USD na takmer 12 000 USD.





Keď sa otvoria trhy v Ázii, očakáva sa cunami výpredaja. Austrálska burza cenných papierov (ASX), prvý otvorený trh, ASX futures naznačujú, že by mohli v utorok stratiť približne 110 bodov alebo 1,67 %. Očakáva sa, že ostatné ázijské akciové trhy sa budú riadiť podobným vývojom, pričom v celom regióne sa predpokladá, že indexy budú strácať v rôznej miere.

Futures honkongského Hang Sengu klesli o 5,15 %, japonského Nikkei 225 o 2,65 % a kórejského KOSPI o 2,28%.

Prečo sa akcie vypredávajú?

Zatiaľ čo ekonómovia a obchodníci diskutovali o tom, či oslabenie čínskej meny signalizuje ochotu Pekingu použiť ho ako zbraň v obchodnej vojne, investori utiekli z akcií a ďalších aktív považovaných za riskantné, keďže vyhliadky na dosiahnutie dohody medzi USA a Čínou sa značne obmedzili.

Na trhoch doteraz existovala „zvláštna tendencia“ myslieť si, že Čína aj USA chcú a potrebujú dohodu, a že snaha oboch ekonomík by čoskoro viedla k dohode, uviedol Paul Christopher, stratég globálneho trhu pre Investičný inštitút Wells Fargo. "Domnievame sa, že kroky Číny dnes naznačujú, že sú pripravení používať rôzne opatrenia a posunúť tieto rokovania do roku 2020. Pre USA to nebude jednoduché,“ uviedol Christopher pre marketwatch. Oslabujúci juan tiež vyvolal spomienky na chaotickú devalváciu meny v roku 2015, ktorá vyslala šokové vlny cez globálne finančné trhy v priebehu niekoľkých mesiacov, uviedol.

Čo bude nasledovať ďalej?

Je zrejmé, že investori budú venovať osobitnú pozornosť juanu, najmä nasledujúcej fixácii. 200-dňový kĺzavý priemer S&P 500 blízko 2 800 sa pravdepodobne ukáže ako dôležitý test podpory akcií, uviedol Christopher. "Či budú akcie klesať ďalej, to naozaj záleží na tom, čo sa stane v septembrových rokovaniach," uviedol Christopher,. Hoci do roku 2020 nie je pravdepodobné žiadne riešenie, pravdepodobne nastanú obdobia, keď sa bude zdať, že rozhovory napredujú, ale aj obdobia plné prekážok. Volatilita pravdepodobne investorom poskytne šancu získať nové pozície, keď sa S&P 500 priblíži k 3 030 bodom a využiť možnosti výhodného nákupu pri pullbacku, relatívne krátkom poklese pred obnovením uptrendu.