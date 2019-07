Životaschopné a udržateľné poľnohospodárstvo v celej Európe bude v budúcej CAP prioritou

dnes 10:31 -

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (CAP) po roku 2020 bude musieť zabezpečiť životaschopnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva v celej Európe. Bude zahŕňať zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti tohto odvetvia voči rizikám a kríze, ako aj umožnenie využitia jeho poľnohospodárskeho potenciálu, ktorý ponúkajú nové technológie a začlenenie výskumu a inovácií do poľnohospodárskych postupov. Konštatoval to tento týždeň vo svojom vyhlásení eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. Zároveň dodal, že CAP sa bude musieť starať aj o ďalšiu generáciu poľnohospodárov EÚ.

"Spoločná poľnohospodárska politika EÚ sa bude musieť aj naďalej starať o vidiecke oblasti. Musí podporovať prvky ako rast a zamestnanosť, ktoré sú vnútorne spojené s poskytovaním perspektívy vidieckym spoločenstvám, ako aj s riešením vznikajúcich spoločenských požiadaviek, napríklad z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat," ozrejmil Phil Hogan.

Minulý týždeň zvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila potrebu vystavenia poľnohospodárov meniacim sa klimatickým podmienkam. Vyzvala na vytvorenie európskej ekologickej dohody a ambicióznejších cieľov v oblasti klímy do roku 2030. Poľnohospodárstvo musí byť podľa Hogana pripravené prispieť k tomuto dôležitému cieľu. "CAP bude musieť podporovať ďalšiu integráciu environmentálnych a klimatických aspektov do poľnohospodárstva. Znamená to zlepšenie kvality pôdy a vody či zachovanie biodiverzity. Prispôsobenie sa zmene klímy nie je len environmentálnou otázkou, priamo sa týka poľnohospodárstva a našej kapacity na zaistenie našej výroby potravín," dodal Hogan.

Dnešná CAP je podľa Hogana hospodárska, environmentálna a sociálna politika. "CAP je nevyhnutné koleso vo vysoko konkurenčnom agropotravinárskom odvetví EÚ, ktoré poskytuje pracovné miesta pre približne 44 miliónov ľudí a už takmer desať rokov má pozitívnu obchodnú bilanciu EÚ. Prispieva k ochrane našich prírodných zdrojov pôdy, vody, ovzdušia a biodiverzity na takmer 50 % našej pôdy. Podporuje tiež vidiecke územia, ktoré sú domovom viac ako polovice Európanov a ktoré slúžia ako hlavné základne zamestnanosti a rekreácie," uzavrel vo svojom vyhlásení Hogan.