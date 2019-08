Budúcnosť peňazí: Decentralizované alebo nie?

Zdroj: AIER

Prvú vlnu kryptomien zastupuje Bitcoin, druhú, množstvo ďalších. Druhá vlna reštartuje celý systém decentralizovaných elektronických peňazí. Základom bolo navrhnúť užívateľsky príjemnejšiu formu elektronickej hotovosti. To znamená odstrániť negatívne vlastnosti bitcoinu. Odstrániť veľký hazard. Cenové skoky a nebezpečné prepady. Druhá vlna však ide ďalej. Plánuje úplne nový decentralizovaný finančný systém s bankami, pôžičkami, úvermi. Toto úsilie sa niekedy nazýva otvorené financovanie, decentralizované financovanie alebo defi.

Defi ekosystému sa spolieha na protokol zvaný Maker DAO, čo je mechanizmus na vytváranie stabilných kryptomien. Užívatelia môžu prevádzať volatilné kryptomeny na Dai, čo je stabilný token tesne naviazaný na americký dolár. Na rozdiel od iných stabilných tokenov, ako sú Tether alebo USDC, ktoré sa pri stabilizácii svojej hodnoty spoliehajú na rezervy držané v tradičnej banke, Dai je úplne izolovaný od tradičného finančného systému.

Maker DAO a väčšina ďalších defi aplikácií sú implementované na blockchaine Ethereum. Ethereum možno považovať za globálny počítač, ktorý prevádzkujú tisíce anonymných schvaľovačov. Zatiaľ čo tradičné finančné siete vyžadujú pre vstup povolenie od vlastníka siete, Ethereum je sieť otvorená pre každého. Táto vlastnosť sa označuje ako odolnosť voči cenzúre. Pre ľudí je ťažké cenzurovať používanie aplikácií v sieti Ethereum.

Okrem programu Maker DAO existuje v Ethereu množstvo ďalších defi nástrojov. Uniswap je burza, na ktorej si ľudia môžu vymieňať tokeny. Dharma a Compound sú pôžičkové platformy, na ktorých jednotlivci vkladajú svoje tokeny alebo stabilné mince Dai, aby ich požičali iným jednotlivcom. Podľa údajov Loanscan.io je v súčasnosti takto požičaných vyše 120 miliónov dolárov.

Ako hovorí autor Etherea, Vitalik Buterin, finančný svet je „šialene neefektívny“ a je zrelý na útok. Zatiaľ čo tradičné financovanie zastalo v temných časoch bankových priehradiek a bankomatov, priaznivci decentralizovaného financovania sa domnievajú, že škálovateľnosť Etherea povedie k vytvoreniu rýchlejších a lepších finančných produktov.

Tí, ktorí pracujú na aplikáciách defi, sa tiež domnievajú, že tradičné finančníctvo niektorých ľudí postavilo mimo systém. Koniec koncov obhajcovia defi sú veľmi skeptickí voči tradičnej finančnej architektúre, čo vyžaduje, aby zákazníci dôverovali poskytovateľom. Chcú poskytnúť transparentné nástroje, ktoré by ľudí ochránili pred tým, čo považujú za tyranstvo zo strany veľkých centralizovaných finančných gigantov.







Za „šialene neefektívne“ Buterin považuje presun peňazí medzi účtami, najmä na medzinárodnej úrovni. To ale platilo pre zastaranú verziu tradičného finančného systému. Centrálne banky na celom svete v poslednom desaťročí agresívne zavádzajú retailové platobné systémy v reálnom čase. Tieto systémy umožňujú ľuďom uskutočňovať okamžité a bezplatné domáce platby 24 hodín denne a 7 dní v týždni.



Pokiaľ ide o medzinárodné platby, počas posledných dvoch rokov SWIFT presunula 20 percent všetkých cezhraničných platieb až na päťminútové zúčtovanie alebo menej a očakáva, že sa to stane štandardom v priebehu niekoľkých rokov.



Vývojári defi musia byť opatrní, aby nepodcenili svojho konkurenta. Staromódne financie sú omnoho efektívnejším strojom, ako ho popisuje Buterin.



A čo programovateľnosť? Etherum poskytuje programovací jazyk, ktorý vývojári môžu použiť na vytvorenie decentralizovaných finančných nástrojov. Ale takzvané „programovateľné peniaze“ nie sú pre Ethereum jedinečné. Revolúcia otvoreného bankovníctva, ktorá sa začala vo Veľkej Británii a Európe a rozširuje sa ďalej, je nastavená na zavedenie programovateľnosti tradičného bankovníctva. Od bánk sa vyžaduje, aby poskytovali fintech spoločnostiam priamy prístup k bankovým službám a informáciám o zákazníkoch. Vývojári budú môcť vytvárať svoje vlastné jedinečné finančné aplikácie priamo napojené na bankový sektor.



A čo zapojenie chudobných a tých, čo nemajú účet v banke? Pre mnohých ľudí je hotovosť jediným peňažným nástrojom, ktorý majú k dispozícii. Aj keď budú pre nich banky alternatívou, hotovosť bude vždy jednoduchšia a dostupnejšia.







Vývojári aplikácií decentralizovaného financovania sa budú musieť snažiť napodobniť túto jednoduchosť. Bohužiaľ, väčšina defi aplikácií ostáva náročná na použitie. Navrhli ich tí, ktorí majú relatívne sofistikované finančné zázemie pre tých, ktorí majú sofistikované finančné zázemie, čiže veľmi rôznorodé osoby, ktoré pravdepodobne už majú účet v banke. Neberú do úvahy to, že niektorí chudobní, či bez účtu v banke, nemajú smartfóny ani prístup na internet.



Nakoniec sa pozrime na myšlienku nedôveryhodných nástrojov, ktoré sa nespoliehajú na tretie strany. Ethereum je otvorený systém, ktorý funguje automaticky, je ťažké zabrániť ľuďom ho používali. Tradičné banky a siete ako Visa však pravidelne vyčleňujú určité typy zákazníkov. Tí dnes tvoria medzeru na trhu. Vývojom geopolitickej situácie sa celé krajiny môžu dostať mimo globálneho bankového systému, čo by otvorilo dvere nástrojom defi dostať sa do hlavného prúdu. Ale dovtedy by sa decentralizované financovanie mohlo stať voľbou „uvedomelého finančného spotrebiteľa.“ Niečo ako výber produktov, ktoré nie sú geneticky modifikované, alebo ako fair trade káva, či etické investovanie pred tradičným investovaním. Mám však podozrenie, že takzvaná nedôvera nebude hrať pre väčšinu veľkú rolu v ich finančných rozhodnutiach. Aj bežná banka alebo fintech spoločnosť túto požiadavku spĺňajú.



To, čo defi skutočne potrebuje, je niečo úplne nové. Niečo, čo sa bežné finančníctvo nedokáže replikovať. Niečo natoľko užitočné, že spotrebitelia budú ochotní dať zbohom svojej banke. Tento nástroj ale zatiaľ vytvorený nebol. Pre túto chvíľu sa defi podobá skôr na kópiu toho, čo už existuje.