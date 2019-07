Politico: Trump pôjde cestou konfrontácie, clá na európske autá čakajme vo februári

Zdroj: politico

Pred rokom sa americký prezident Donald Trump stretol so šéfom Európskej komisie Jean-Claude Junckerom. Hovorilo sa o novej etape vzájomných vzťahov. Dnes je už všetko inak.



Americký prezident je hlboko presvedčený, že Spojené štáty boli po dlhé roky zneužívané a Európa by teraz mala jednostranne ustupovať. Washington sa zaoberá francúzskym plánom na zdanenie digitálnych služieb a tlačí na Európu, aby obmedzila väzby s Iránom. Brusel varuje, že Američania už čoskoro zavedú clá na európsky tovar v hodnote 25 miliárd dolárov. A niektorí európski diplomati sa dokonca domnievajú, že Trump v novembri naplní svoje hrozby a zavedie clá aj na dovoz európskych automobilov.

Trump opakovane tvrdí, že chce znížiť obchodný deficit s EÚ, ktorý dosahuje 169 miliárd dolárov. Americký veľvyslanec v EÚ Gordon Sondland minulý štvrtok povedal, že Brusel sa môže pripraviť na "menej sťažností a viac akcie". Americká vláda má podľa neho celý rad nástrojov, "ktoré by mali priamy vplyv na jej európskych priateľov." Jeho komentáre podľa Politica odrážajú "rastúcu frustráciu nad európskym negatívnym postojom voči americkým požiadavkám v oblasti obchodu".





Vzájomná rokovania zatiaľ komplikujú požiadavky. Spojené štáty napríklad chcú rokovať aj o poľnohospodárskych produktoch, zatiaľ čo EÚ, a najmä Francúzsko, to kategoricky odmietajú. Rastie aj napätie v samotnej EÚ, pretože Nemecko na rozdiel od Francúzov presadzuje väčšiu flexibilitu v rokovaniach s cieľom vyhnúť sa za každú cenu clám na dovoz automobilov. Tie by na nemeckú ekonomiku doľahli veľmi tvrdo a mohli by ju dokonca stiahnuť do recesie. Nemecký ekonóm Jürgen Matthes si myslí, že v súčasnej nejasnej situácii je na základe vývoja konfliktu medzi USA a Čínou rozumnejšie predpokladať, že Trump pôjde cestou konfrontácie.

Gary Hufbauer z Peterson Institute for International Economics považuje za najpravdepodobnejšie, že hrozby zo strany Spojených štátov budú stále hlasnejšie a všetko môže skončiť 10% clami uvalenými na európsky automobilový exporty od februára budúceho roka. Potom budú nasledovať ďalšie hrozby zvýšenie ciel, ktoré budú mať za cieľ aj zvýšenie popularity amerického prezidenta pred ďalšími voľbami. Podľa niektorých názorov sa ale americká vláda bude snažiť vyhnúť súbežnému konfliktu s Čínou a EÚ.