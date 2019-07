MMF dáva za pravdu Trumpovi: Americký dolár je nadhodnotený!

Zdroj: Reuters;ČTK

Menový fond je v spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom kvôli zavedeniu ciel na vyriešenie obchodnej nerovnováhy. Zistenie fondu, že dolár je nadhodnotený, ale zrejme poskytne Trumpovi ďalšiu muníciu pre jeho časté sťažnosti, že silný dolár bráni vývozu z USA. Trump kritizuje menovú politiku Európy aj Číny, podľa neho spôsobuje devalváciu eura a ďalších mien voči doláru.

Správa podľa agentúry Reuters ukázala, že prebytky bilancie bežného účtu sa sústredia v eurozóne a ďalších rozvinutých ekonomikách, ako je napríklad Singapur. Deficity naopak pretrvávajú v USA, Británii a niektorých rozvíjajúcich sa krajinách.

MMF už dávnejšie varoval, že obchodné vojna medzi Čínou a Spojenými štátmi môže v budúcom roku vyjsť globálnu ekonomiku na zhruba 455 miliárd USD. Aktuálne dodal, že posledné opatrenia obchodnej politiky majú vplyv na globálny obchod, podkopávajú dôveru a narúšajú investície. Nerobia však nič preto, aby zmenili vonkajšiu nerovnováhu.







Namiesto odvetných ciel by krajiny s prebytkom a deficitom mali pracovať na obnove úsilia o liberalizáciu a posilnenie multilaterálneho obchodného systému založeného na pravidlách, ktorý je v platnosti už 75 rokov. Krajiny s deficitom, napríklad Spojené štáty a Británia, by mali znížiť výdavky spôsobom, ktorý by bol šetrný k rastu. Krajiny s vysokými prebytkami, ako je Nemecko, Holandsko alebo Južná Kórea, by mali zvýšiť verejné investície do infraštruktúry a brániť nadmerným úsporám, odporúča MMF.

Správa hodnotí ocenenie eura ako vhodné pre eurozónu ako celok. Reálny efektívny výmenný kurz je však podľa správy príliš nízky pre Nemecko vzhľadom k jeho prebytku bilancie bežného účtu.