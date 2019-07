Niekoľko mien: Kto nahradí Lagardovú na čele MMF?    

Zdroj: CNBC

„Po prvé chceme mať kandidáta z únie, ktorý by mohol byť vedúcim predstaviteľom Medzinárodného menového fondu po Lagardovej, po druhé, chceme aby to bolo rýchle rozhodnutie, po tretie, chceme, aby to bol jedinečný kandidát, ktorého EÚ navrhne bez zbytočných súperení,“ povedal minulý týždeň francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Jeho španielska kolegyňa Nadia Calvino tiež uviedla, že je to „priorita“, aby bol z Európy.

Lagardová sa rozhodla pozastaviť svoju funkciu výkonného riaditeľa MMF, krátko po tom, ako 28 hláv štátov rozhodlo, že by mala nahradiť Maria Draghiho na poste šéfa ECB. Pred oficiálnym nástupom na novú pozíciu musí Lagardová ešte zodpovedať otázky európskych zákonodarcov v nasledujúcich mesiacoch. Preto je nepravdepodobné, že by oficiálne diskusie o tom, kto by ju mal nahradiť v MMF, začali dovtedy, kým oficiálne na svoju pozíciu v MMF nerezignuje.



V súčasnosti sa však už špekuluje o mene náhradníka. Mohol by to byť:

Mark Carney, súčasný guvernér Bank of England - kanadský občan, ktorý má aj írsky a britský pas,







Kristalina Georgievová z Bulharska, ktorá v súčasnosti pôsobí ako výkonná riaditeľka Svetovej banky,





Jeroen Dijsselbloem, bývalý holandský minister financií a prezident Euroskupiny (ktorá združuje 19 ministrov financií eurozóny),







Mario Draghi, odchádzajúci prezident Európskej centrálnej banky (ECB), taliansky štátny príslušník,







Benoit Coeure, v súčasnosti člen Výkonnej rady ECB, ktorému mandát končí v decembri,







Wolfgang Schaeuble, bývalý nemecký minister financií a v súčasnosti hovorca nemeckého parlamentu,







Euclid Tsakalotos, bývalý grécky minister financií, ktorý realizoval tretí program záchrany krajiny.





Za výber výkonného riaditeľa zodpovedá Výkonná rada MMF, tá sa skladá z 24 stálych členov, ktorí sú volení jednotlivými členskými krajinami alebo skupinami krajín. Od roku 2011 však iba guvernéri MMF - zástupcovia rôznych členských krajín MMF, ktorí sú zvyčajne ministrami financií alebo guvernérmi centrálnych bánk - môžu predkladať mená potenciálnych kandidátov.

Keď Výkonná rada vypracuje užší zoznam troch kandidátov, títo budú vypočutí a potom 24 jednotlivcov zváži klady a zápory každého kandidáta. Na jednom mene sa musia zhodnúť väčšinou hlasov.

Podľa Medzinárodného menového fondu musí mať výkonný riaditeľ silné postavenie v tvorbe hospodárskej politiky na „vyšších úrovniach“. Potrebujú tiež manažérske, komunikačné a diplomatické zručnosti a mal by byť z členského štátu MMF.