Rast cien sa v júni nepatrne spomalil, čo bolo za očakávaniami trhu

dnes 11:16 -

Rast cien sa v júni na Slovensku nepatrne spomalil. Medziročná inflácia meraná národnou metodikou dosiahla podľa Štatistického úradu SR 2,6 %, kým v máji predstavovala 2,7 %. V priemere za prvý polrok sa v medziročnom porovnaní spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,5 %. Medzimesačne v júni oproti máju sa ceny zvýšili o 0,1 %, kým v predchádzajúcom mesiaci rástli o 0,3 %. "Júnové spomalenie medziročnej inflácie mierne zaostalo za našimi i priemernými trhovými očakávaniami," skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Nižšie ceny ropy, ktoré sa prejavili aj na nižších cenách pohonných hmôt na Slovensku, boli totiž podľa neho kompenzované prekvapivo dynamickým rastom cien služieb. "Ďalej zdražovali aj ceny potravín, v medziročnom porovnaní si však držali nezmenenú dynamiku rastu," uviedol analytik.

Na medziročnej báze v júni vzrástli ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 4,1 %. Reštaurácie a hotely zdraželi o 4 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 3,9 %, rozličné tovary a služby, pošty a spoje zhodne o 3 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,3 %, zdravotníctvo o 2,1 %, rekreácia a kultúra o 1,6 %, vzdelávanie o 1,4 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, odevy a obuv o 1 %. Klesli ceny v doprave o 2,3 %.

Medzimesačne v júni oproti máju vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 0,6 %, rekreácia a kultúra, rozličné tovary a služby zdraželi zhodne o 0,4 %, alkoholické nápoje a tabak, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti, vzdelávanie zhodne o 0,2 %. Odevy a obuv, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, zdravotníctvo zdraželi o 0,1 %. Znížili sa ceny v doprave o 1,5 %, v reštauráciách a hoteloch to bol pokles o 0,1 %. Na májovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje.

Inflácia by sa v nasledujúcich mesiacoch mala podľa Koršňáka stále pohybovať nad úrovňou 2,5 %. Proinflačne by mali podľa neho pôsobiť vyššie ceny potravín i pokračujúci prenos vyšších miezd v ekonomike do cien služieb. Naopak, protiinflačne by mali i v najbližších mesiacoch pôsobiť najmä ceny pohonných hmôt, ktoré nateraz už pravdepodobne vrcholili.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá sleduje spotrebiteľské ceny s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblastí daní, v júni dosiahla 2,2 %, pričom v máji dosiahla 2,3 %. Čistá inflácia, ktorá na rozdiel od jadrovej nezohľadňuje ani vývoj cien potravín, dosiahla v júni 1,8 %, v máji bola na úrovni 1,9 %.