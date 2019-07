Člen ECB: V prípade potreby by balík stimulov mohol prísť už tento mesiac

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:47 -

Guvernér centrálnej banky Francúzska nevylúčil viac stimulov pre eurozónu už v lete tohto roka, a to ešte pred nástupom Christiny Lagardovej ako nového prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB).

Súčasný prezident Mario Draghi položil základy pre svojho nástupcu v nedávnom prejave, v ktorom hovoril o oveľa väčšom stimule, ktorý by mohol mať podobu ďalšieho veľkého programu nákupu dlhopisov. Mnohí pozorovatelia trhu to vnímajú, ako príprava pôdy pre Draghihho nástupcu, na cestu ľahkej menovej politiky. François Villeroy de Galhau, guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov v ECB, však povedal, že ak to bude potrebné, mohol by stimulačný program začať aj skôr. „Ak hovoríme o menovej politike, máme v najbližšom mesiaci pred sebou niekoľko stretnutí Rady guvernérov, vrátane Maria Draghiho. A ak to bude potrebné, niet pochýb o našom odhodlaní konať a našej schopnosti konať,“ povedal pre CNBC počas ekonomickej konferencii v Aix-en-Provence v južnom Francúzsku.

„Sledujeme trhy, ale nie sme na nich závislí, sme závislí na údajoch. A ak sa pozrieme na ekonomické signály, dochádza k pokračujúcemu spomaleniu, ale aj k výraznému rastu miezd... k významnému vytváraniu pracovných miest na oboch stranách Atlantiku. Počkajme teda na našu nasledujúcu Radu guvernérov, aby sme vyhodnotili údaje a potom sa rozhodli.“

Keď dostal otázku, či je pravdepodobné, že že v decembri bude oznámené rozšírenie stimulov, keď centrálna banka zverejní nové ekonomické prognózy, zopakoval, že predtým sa ešte odohrá mnoho stretnutí, pričom nevylúčil žiadne kroky na zasadnutí ECB v tomto mesiaci. Dodal, že centrálna banka ešte nerozhodla o tom, aké konkrétne nástroje menovej politiky by sa mohli použiť na boj proti slabému rastu a slabej inflácii, čo si vyžaduje pragmatický prístup. „Do úvahy prichádza veľa vecí, ale dnes sa nerozhodne nič. Buďme pragmatickí na našich najbližších (ECB) stretnutiach,“ povedal.





Vláda USA vytvára tlak na Európu tým, že sa vyhráža zvýšením cla na tovar v hodnote štyroch miliárd dolárov. Podľa guvernéra francúzskej centrálnej banky menová politika nemôže kompenzovať obchodné napätie a odraziť dnešné hospodárske hrozby môžu len politickí lídri. François Villeroy de Galhau zdôraznil, že hlavnou hrozbou globálneho rastu v súčasnosti je neistota. "Je jasné, že je to neistota vyvolaná obchodným napätím," povedal.



„Prioritou je teda znížiť túto neistotu a tu budeme robiť svoju povinnosť ako centrálni bankári, ale menová politika nemôže urobiť všetko. Menová politika nemá žiadnu čarovnú paličku, nemôže robiť zázraky. A je na politických vedúcich predstaviteľoch, aby znížili tieto neistoty, ktoré niekedy sami vytvorili,“ dodal s tým, že ECB splní svoj mandát cenovej stability, ale nemôže ísť nad rámec tohto mandátu. Povedal, že je veľmi dôležité, aby zákonodarcovia v rámci týchto protekcionistických opatrení vytvorili konzistentnú hospodársku politiku. „Menová politika nemôže byť jediné riešenie na globálnej scéne.“